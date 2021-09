Koha për një kapitull të ri, 4 shenjat që i pret një histori e mrekullueshme dashurie

Horoskopi zbulon se cilat katër shenjat do të jenë më me fat në dashuri ndërsa Venusi është në shenjën e Peshores.





Luani

Venusi sjell energji të re në jetën private të Luanit. Kjo do të jetë një kohë kur ata do ta shohin marrëdhënien nga një kënd pak më ndryshe. Shumë çifte do të jenë në gjendje të zbulojnë aspekte të reja të dashurisë. Luanët që nuk janë në një lidhje mund ta gjejnë dashurinë aty ku nuk e prisnin ta takonin.

Peshorja

Peshoret presin lumturi të madhe dhe me karizmën e tyre do të lënë një ndikim të madh tek të gjithë. Ata që janë beqarë, do të jenë gati për të gjetur shpirtin binjak dhe për të nisur një lidhje të re. Flirtoni hapur dhe takoni njerëz që ju pëlqejnë. Do të keni guximin të filloni gjëra të reja – përgatituni për aventura.

Akrepi

Hëna në Peshore do ta bëjë Akrepin më bujar dhe do të ndjejë ndryshime pozitive në humor. Kjo do të jetë një kohë e përkryer për pushim të përbashkët, duke e çuar marrëdhënien në një nivel më të lartë. Beqarët do të jenë të gatshëm për një dashuri të re. Nëse takoni dikë të sinqertë dhe ka të njëjtat interesa me ju, mos e humbisni.

Bricjapi

Universi do të ndihmojë Bricjapët të gjejnë dashurinë e re, por duhet të mbani mend se është e rëndësishme të lini një përshtypje të mirë. Bricjapët duhet të mbështeten në intuitë dhe t’i besojnë zërit të tyre të brendshëm.