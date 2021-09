Merkel ‘ultimatum’ Serbisë: Çështja e Kosovës duhet të zgjidhet që BE të ketë një qëndrim të unifikuar!

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, është takuar ditën e sotme me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç, në kuadër të një turi takimesh në Ballkan.Në fjalën e saj, Merkel ka falënderuar shtetin serb për mikpritjen, duke vënë në dukje rrugën e gjatë që Serbia dhe rajoni kanë përpara.





“Para së gjithash, do të doja t’ju falënderoja për mikpritjen tuaj, dhe më vjen mirë që erdha edhe një herë në Serbi, sepse me kalimin e viteve ne kemi arritur një marrëdhënie me besim të plotë dhe kemi arritur rezultate, pavarësisht nga fakti se Serbia dhe i gjithë rajoni ka ende një rrugë të gjatë për të bërë – tha kancelarja gjermane.

Ajo theksoi se nesër do të takohet me udhëheqës të tjerë nga rajoni, me të cilët do të diskutojë rrugën evropiane të Ballkanit Perëndimor.

“Ne biseduam për një numër temash të ndryshme, dhe besoj se ndershmëria është në bisedat tona, por edhe aftësia për të dëgjuar palën tjetër është ajo që i dallon marrëdhëniet midis Vuçiçit dhe meje. Unë e njoh atë si një njeri që nuk bën premtime të rreme. Faleminderit për mikpritjen tuaj – tha ajo.

Ndërsa iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve, Kancelarja gjermane konfirmoi se vendi i rajonit është në Bashkimin Evropian, ndërsa Presidenti Vučić tha se trashëgimia e Kancelares Gjermane është absolutisht pozitive.

“A ishte rajoni më i sigurt kur Angela Merkel ishte në pushtet? Po, ajo është udhëheqësja e Evropës, dhe ajo gjithmonë mund të marrë telefonin dhe të ftojë çdo president nga rajoni. Kjo është arsyeja pse paqja u mbajt, kjo është arsyeja pse rajoni përparoi. Ne kemi pasur paqe gjatë gjithë kësaj kohe. Ne kaluam periudhën më të trazuar të migrimit, kurorën, krizën e rëndë ekonomike dhe kapërcyem gjithçka me ndihmën e Angela Merkel. Unë mendoj se është një trashëgimi e jashtëzakonshme, dhe meqenëse secili prej nesh në disa vite fillon të mendojë për atë që u lë brezave të ardhshëm, unë mendoj se zonja Merkel ka diçka për të qenë krenare – theksoi Vuçiç.

E pyetur nëse kushti për anëtarësimin në BE është njohja e Kosovës, Merkel tha se kjo çështje duhet të zgjidhet që edhe BE të ketë një qëndrim të unifikuar.

“Ajo çështje duhet të zgjidhet në fund të një procesi që është ende në vazhdim, dhe çështje të tjera po zgjidhen gjatë rrugës. Eshtë e nevojshme të zgjidhet kjo çështje në mënyrë që vetë BE të ketë një pozicion të unifikuar – tha Angela Merkel

Vuçiç theksoi se me mbështetjen gjermane dhe mbështetjen e kancelares Merkel, ne mund të presim rezultate edhe më të mira. Ai pastaj foli për njohjen e Kosovës si kusht për pranimin në BE, dhe tha se ishte e nevojshme të arrihej një zgjidhje kompromisi.

“Ju kurrë nuk do të më dëgjoni të mohoj njohuritë për kushtet për hyrjen në BE. Ne jemi gjithmonë të gatshëm të flasim me Prishtinën për të gjitha zgjidhjet e mundshme kompromis, për të rënë dakord. Por nëse pyetja është nëse jemi të vetëdijshëm se nuk do të jemi anëtarë të BE -së para se të zgjidhim këtë problem, ne jemi absolutisht të vetëdijshëm, dhe unë kam biseduar me Kancelaren shumë herë për të dyja kur jemi dakorduar dhe kur nuk jemi pajtuar. Unë jam kundër konfliktit të ngrirë, kjo nuk është zgjidhje dhe mendoj se është mirë që këtë brez ta zgjidhë. Ky duhet të jetë një kompromis dhe jo një zgjidhje shkatërruese për Serbinë – theksoi Vuçiç.