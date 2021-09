Minxhozi: Nuk mendoj që Basha ka hequr Berishën, nëse më 10 shtator s’do të fillonte parlamenti atëhere…

Analisti Skënder Minxhozi i ftuar në emisionin “Real Story” të Sokol Ballës në News24 ka komentuar sjelljen e Lulzim Bashës ditët e fundit.Minxhozi thotë se Basha është në një gjysmë zie protokollare, pasi do të tregojë se nuk bën pazare me Ramën dhe se Berishën e ka përzënë për arsye parimore dhe objektive.





Ai thekson që Basha nuk kishte për ta hequr Berishën nëse në mes nuk do të ishte afati i 10 shtatorit që shënonte nisjen e parlamentit dhe kërcënimin nga amerikanët.

‘’Basha mundohet në këto ditë të duket i fortë, të bëjë sjellje demonstrative, vertikale shqetësuese që nuk i lëviz as fije floku. Është një gjysmë zie protokollare, vetëm e vetëm për të thënë që unë nuk bëj pazare me Ramën, Berishën e kam përzënë për arsye parimore dhe objektive.Sjellja ndaj dy zonjave në foltoren e parlamentit është e tepërt. Parlamenti është në procedurë, s’kanë marrë vendin e punës çfarë janë aty. Grindja është artificiale dhe teatrale.

Këta janë ai teatri, këta emrat. Nuk e di pork a dy qasje, ose interpretime. Së pari ata janë të gjithë fallco, dhe një lozhë lëvizin duart e këmbët. Është dhe tjetra që këta nuk janë fare kukulla. Por s’janë dhe aq kukulla, se vënë vulat.Nëse fillojmë ti godasim një nga një, dhe Berisha është fillimi i një procesi të tillë. Në vetvete largimin e Berishës pas 30 vitesh nga skena politike është shumë vështirë ta shesësh si diçka të keqe këto ditë.

Unë nuk mendoj se Basha e ka hequr Berishën. Nëse në 10 shtator nuk fillonte parlamenti dhe s’do të ishte ultimatum nga amerikanët, a do e hiqte Luli? Ai sigurisht nuk do e hiqte. Problemi është se në fund të ditës Basha ruajti kokën e tij. Këtu ndodhemi në luftë gjelash. Më në fund fillimi i një gare në PD. Duhet të kishte ndodhur në 2013. Më në fund Basha vendosi të jetë kryetari i vetëm i PD dhe jo në bashkëqeverisje me Berishën. ‘’- tha Minxhozi.