Sot mblidhet Kuvendi, miratohen organet e reja drejtuese

Valentina Madani – Në pritje të seancës së posaçme, ku kryeministri Rama do të prezantojë qeverinë dhe programin, Kuvendi do të mblidhet sot për të ngritur strukturat e reja. Në rend të ditës do të jetë zgjedhja e Byrosë dhe përbërja e sekretariateve si dhe caktimi i kryesive të komisioneve të përhershme. Gjithashtu, dy kampet kryesore politike i kanë propozuar edhe nënkryetarët e Kuvendit. Socialistët do të përfaqësohen nga ish-ministrja Ermonela Felaj, ndërsa demokratët me nënkryetarin Enkelejd Alibeaj. Konkretisht në rendin e ditës është parashikuar miratimi i përbërjes së 8 komisioneve të përhershme; 5 prej të cilave drejtohen nga mazhoranca dhe 3 nga Partia Demokratike





Gjithashtu, nesër do të ngrihet edhe byroja e Kuvendit dhe sekretariatet. Socialistët dhe demokratët i kanë caktuar tashmë se ku do të punojnë secili prej deputetëve dhe miratimi nuk do të ketë debate. “Miratimi i procesverbalit të seancave plenare të datës 10.09.2021; Projektvendim “Për zgjedhjen e Byrosë dhe përbërjen e Sekretariateve të Kuvendit”; Projektvendim “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”; Projektvendim “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”; Projektvendim “Për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit”, – thuhet në njoftimin Kuvendit. Gjatë javës së ardhshme, parlamenti pritet të mblidhet edhe për miratimin e qeverisë Rama, por data mbetet në dorë të Presidentit të Republikës, i cili duhet të dekretojë emrat e ministrave.

Duke iu referuar vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Ilir Meta nuk mund të refuzojë asnjë prej ministrave që janë zgjedhur deputetë. Të vetmet që mund të kalojnë në skanerin e kreut të shtetit janë ministrja e Financave, Bujqësisë dhe Rinisë. Pas procesit të dekretimit Edi Rama duhet të prezantojë para Parlamentit programin qeverisës, moment që shënon edhe përplasjen e parë mes mazhorancës dhe Partisë Demokratike, pas më shumë se 2 vjetësh.

QEVERIA – Pas betimit të Kryetares së Kuvendit Lindita Nikolla dhe 140 deputetëve të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, Presidenti Ilir Meta emëroi ditën e shtunë Edi Ramën si kryeministër. Me nxjerrjen e dekretit Edi Rama ka dhjetë ditë kohë për të prezantuar në parlament programin qeverisë për katër vitet e ardhshme dhe më pas të votohet nga ligjvënësit bashkë me 15 ministrat e qeverisë “Rama 3”.

Me miratimin në parlament ku PS gëzon shumicën madje e mbështetur edhe nga Social Demokratët e Tom Doshit, siç e tregoi edhe në mbrëmjen e së premtes vota pro për Lindita Nikollën si kryetare kuvendi, Edi Rama i nis për dekretim Ilir Metës emrat e ministrave. Shtatë ditë kohë ka kreu i shtetit për t’u shprehur me dekret. Me nxjerrjen e tij kryeministri Edi Rama dhe të tijtë i shkojnë në zyrë presidentit për t’u betuar, që po ata e sh karkuan në mbyllje të mandatit të dytë qeverisës. Mbetet për t’u parë nëse Ilir Meta do të shkaktojë vonesa apo pengesa për dekretimin e ministrave të rinj, për aq kohë sa mes tyre është Ulsi Manja si ministër i Drejtësisë, emri i të cilit del në përgjimet e dosjes 184.

Kujtojmë se para zgjedhjeve të 25 prillit, në përplasjen mes mazhorancës dhe presidencës, në qendër të akuzave të Ilir Metës ishte edhe Ulsi Manja, në atë kohë kryetar i komisionit të ligjeve. Madje Ilir Meta paralajmëroi se do të nxirrte fakte të reja ndaj tij që do ta bënin të harronte dosjen 184 të vjedhjeve të zgjedhjeve në Dibër. Pas reagimit të një dite më parë në ‘Facebook’ ku Ilir Meta përgëzonte zgjedhjen e Lindita Nikollës në krye të parlamentit dhe ku deputetët e LSI-së, ndryshe nga Partia Demokratike, aleatja e saj opozitarë deri para 25 Prillit, nuk e grisën votën por e hodhën në kuti, duket se edhe dekretimi i qeverisë së re do të jetë sa i qetë aq edhe i dashur.