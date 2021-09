Albin Kurti takon Angela Merkel në Tiranë: Diskutojmë për marrëdhëniet bilaterale dhe bashkëpunimin rajonal brenda agjendës së BE

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka takuar kancelaren gjermane Angela Merkel në Tiranë.Kurti thotë se me Merkelin do të bisedojë për bashkëpunimin rajonal brenda agjendës së BE.





STATUSI NGA ALBIN KURTI

Filloi takimi me Kancelaren gjermane, Angela Merkel.

Bashkë me zëvendëskryeministren dhe ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla do të diskutojmë për marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve tona dhe bashkëpunimin rajonal brenda agjendës së Bashkimit Evropian.