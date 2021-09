Takimi me Merkelin në Tiranë, Zaev: Detyrat e shtëpisë i kemi kryer me sukses, na duhet sa më parë zgjidhja e pengesa politike për integrimin në BE

Kryeminstri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev ka komentuar takimin me kancelaren gjermane Merkel në Tiranë.





Zaev thotë se Maqedonia e Veriut i ka bërë të gjitha detyrat e shtëpisë dhe duhet sa më parë zgjidhja e pengesave politike për integrimin në BE.

Ai zbulon se me Merkelin u dakordësuan që integrimi i Maqedonisë së Veriut dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor të mos vonohet më.

STATUSI NGA ZORAN ZAEV

Falënderoj Kancelaren Merkel për angazhimin personal, për punën e përkushtuar dhe kontributin e çmuar në forcimin e marrëdhënieve të Gjermanisë me Maqedoninë e Veriut, si dhe për mbështetjen dhe mbështetjen e vendit të saj në rrugën tonë drejt anëtarësimit në NATO dhe në procesin e anëtarësimit të anëtarësimit në BE.

Na duhet sa më parë zgjidhja e pengesave politike dhe integrimi i Maqedonisë së Veriut në BE. I kemi kryer me sukses detyrat e shtëpisë, por kjo nuk do të thotë që të ndalemi këtu, në të kundërtën punojmë çdo ditë dhe luftojmë për një të nesërme më të mirë për qytetarët tanë.

Me Kancelaren Merkel u dakorduam që integrimi në BE si i Maqedonisë së Veriut dhe i rajonit të mos vazhdojë të vonohet dhe se është shënuar progres i qëndrueshëm nga të gjitha institucionet relevante evropiane dhe partnerët ndërkombëtarë të shtetit.