Kurti mohon ‘krisjen’ me Ramën: Jemi takuar në Slloveni, Tiranë e Dhërmi. Nuk biem dakord për “Open Balkan”, por për të tjerat…

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka mohuar një krisje me Edi Ramën. Kurti thotë se me Ramën është takuar vazhdimisht në Tiranë, Slloveni e Dhërmi.Po ashtu Kurti ka konfirmuar se me Ramën ka vetëm një kundërshti, për “Open Balkan”, por për të tjerat garanton se komunikon dhe bashkëpunon vazhdimisht.





‘’Herën e fundit kur kemi biseduar ishte para dy javësh në Bled të Sllovenisë ku ishim bashkë. Jemi takuar edhe në Tiranë, Dhërmi. Vazhdimisht takohemi. Ajo që është e përbashkët midis neve, është shumë më e madhe. Nuk biem dakord për Ballkanin e Hapur, çfarë të bëjmë tani. Për gjëra të tjera jemi në komunikim dhe bashkëpunojmë.’’- tha Kurti.