 “Gati të luaj 90 minuta, plus kohën shtesë”, Pele del nga terapia intensive

Legjenda braziliane e futbollit, Pele, pasi u operua për të hequr një tumor, ka dalë nga kujdesi intensiv.





Në moshën 80-vjeçare, Pele thotë se tashmë është mirë dhe gati për të luajtur 90 minuta bashkë me kohën shtesë.

Ai premton të gjithë të dashurit se së shpejti do të jetë bashkë me ta.

STATUSI NGA PELE

Miqtë e mi, ky është një mesazh për secilin prej jush. Mos mendnio për një minutë që nuk i kam lexuar mijëra mesazhe dashurie që kam marrë këtu. Faleminderit shumë secilit prej jush që morët një minutë nga dita juaj për të më dërguar energji të mira. Dashuri, dashuri dhe dashuri! Unë tashmë jam larguar nga ICU dhe jam në dhomën time. Unë vazhdoj çdo ditë më i lumtur, me shumë prirje për të luajtur 90 minuta, plus kohë shtesë. Së shpejti do të jemi bashkë!