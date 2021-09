Ja 4 arsye se pse njerëzit bien në dashuri me shikim të parë!

Sipas një sondazhi 61% e grave dhe 72% e burrave mendojnë se dashuria në shikim të parë është e vërtetë. Sa i përket shkencës, ka një arsye pse mund të ndiheni kështu. Herën tjetër që mendoni se jeni duke u dashuruar sapo fillon takimi i parë, ose nëse ndiheni sikur ju dhe partneri juaj aktual e dinit se do të ishte përgjithmonë nga momenti kur sytë tuaj u takuan për herë të parë, këto teori mund të shpjegojnë pse.





Ekziston një reagim aktual kimik në trurin tuaj që ju bën të ndjeni dashuri.

I ndjeni ato fluturat menjëherë? Ka një arsye për këtë. Siç tha neuropsikoterapistja Dr Trisha Stratford për “The Huffington Post”, kur ndiheni sikur jeni duke u dashuruar, një reaksion kimik po ndodh në të vërtetë në trurin tuaj, duke liruar të gjitha ato ndjenja të ngrohta dhe të paqarta.

Dashuria me shikim të parë në të vërtetë mund të jetë një “iluzion pozitiv” që ju dhe partneri juaj krijoni vetë.

Sipas Psychology Today, një studim i vitit 2017 nga studiuesit në Universitetin e Groningen zbuloi se dashuria me shikim të parë në të vërtetë mund të jetë një “iluzion pozitiv”, që do të thotë se ju dhe partneri juaj mund të mendoni se jeni dashuruar menjëherë për shkak të ndjenjës tuaj për njëri-tjetrin muaj ose vite më vonë. Studimi zbuloi gjithashtu se shumica e njerëzve që përjetuan dashuri me shikim të parë përfunduan në një lidhje afatgjatë me atë person, gjë që i shtyu studiuesit të besojnë se dashuria me shikim të parë është një paragjykim i kujtesës dhe jo lloji i saj unik i dashurisë, siç mund të mendojnë shumë njerëz.

E gjitha mund të fillojë me tërheqjen e menjëhershme.

Ajo që mund të mendoni si dashuri me shikim të parë në të vërtetë mund të jetë tërheqje në shikim të parë, por mos u ndjeni keq, pasi kjo është gjithashtu e rëndësishme. Ajo tërheqje e menjëhershme mund të jetë ajo që ju ndihmon të kuptoni se doni të njihni dikë më mirë, dhe kush e di? Ky mund të jetë personi me të cilin do të përfundoni duke kaluar pjesën tjetër të jetës tuaj.

Dashuria me shikim të parë nuk do të thotë që lidhja juaj do të zgjasë.

Përshtypjet e para janë të rëndësishme, por një e mirë nuk garanton që marrëdhënia juaj do të zgjasë. Psikologia klinike Dr. Salida Afridi tha për “The National” se ajo që e bën lidhjen mes dy njerëzve të zgjasë kërkon një lidhje shumë më të thellë. Ndaj nuk ka arsye për t’u mërzitur nëse nuk e keni përjetuar dashurinë në shikim të parë me personin që po takoni. Ajo që ka vërtet rëndësi është gjithçka që ndodh në marrëdhënien tuaj pas atij takimi të parë dhe ndërtimi i përvojave dhe kujtimeve të përbashkëta që mund të përfundojnë për një jetë të tërë.