Ursula Von der Leyen viziton Ballkanin Perëndimor në fund të shtatorit

Kryetarja e Komisionit Europian Ursula Von der Leyen do të vizitojë Ballkanin Perëndimor para fundit të muajit, për të dërguar një sinjal të fortë të angazhimit tonë në procesin e anëtarësimit në BE.





“Para fundit të muajit, unë do të udhëtoj në rajon për të dërguar një sinjal të fortë të angazhimit tonë në procesin e pranimit. Ne ua kemi borxh të gjithë atyre të rinjve që besojnë në një të ardhme evropiane”. Kështu u shpreh shefja e KE në fjalimin e saj vjetor mbi gjendjen e Bashkimit Evropian të mërkurën, duke bërë një bilanc të 12 muajve të fundit dhe përvijon planet për vitin e ardhshëm.

“BE po rrit mbështetjen për rajonin përmes planit të ri Ekonomik dhe Investues, me vlerë rreth një të tretën e PBB -së së rajonit. Sepse investimi në të ardhmen e Ballkanit Perëndimor është një investim në të ardhmen e Bashkimit Evropian”, u shpreh ajo.

Më tej Von der Leyen shtoi se BE do të investojë në të gjithë rajonin dhe Mesdheun, si edhe do të vazhdojë të bashkëpunojë me Turqinë.

“Ne gjithashtu do të vazhdojmë të investojmë në partneritetet tona me të gjithë fqinjët tanë, nga rritja e angazhimit tonë në Partneritetin Lindor në zbatimin e Agjendës së re për Mesdheun dhe vazhdimi i punës në aspekte të ndryshme të marrëdhënies sonë me Turqinë”.