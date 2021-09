Ambasadorja Yuri Kim takon anëtarët e ‘Kushtetueses’: Jemi duke punuar që kjo gjykatë të ketë përbërjen e plotë!

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim ka zhvilluar sot një takim me anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.





Përmes një postimi në ‘Twitter’ ambasadorja thekson se SHBA-të janë duke punuar që ‘Kushtetuesja’ të ketë përbërjen e plotë.

“Teksa Gjykata Kushtetuese kthehet në seancë, unë shkova për të nderuar gjykatësit. Kritike për Kushtetuesen që të vazhdojë të japë gjykime me integritet dhe pavarësi, në përputhje me betimin e tyre në detyrë. Ne jemi duke punuar me institucionet përkatëse kështu që Gjykata Kushtetuese do të ketë anëtarësim të plotë.”, shkruan Kim.