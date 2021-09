“Çfarë do t’i lë vajzës?!”, Bes Kallaku flet për pasurinë e tij dhe i emocionin të gjithë me ato që thotë

Aktori Bes Kallaku dhe moderatorja Jona Spahiu ishin të ftuar dje në emisionin ‘Abc e pasdites’’





Mirëpo gjatë emisionit nuk munguan as pyetjet pikante të moderatorit Ermal Peçi.

Në momentin që pyeten për darkat mes tyre dhe faturat, Jona me shaka rrëfeu se paguan Besi se ‘ka më shumë lekë’. Kaq mjaftoi që Ermali ta pyeste rreth diskutimit në çdo dalje televizive: Besi dhe lekët!

“Mua gjatë kohës që duhet të shkruaj skenaret e “Kosherja”, rri deri në dy apo tre të mëngjesit duke shkruar. Përveç skenarëve të mi, kam edhe numrat që bëj edhe për të. Zgjohem herët në mëngjes, bej palestër dhe nis sërish punën me gjithçka kam përpara. Ka njerëz me xhepa plot por me zemrën bosh.. për mua pasuria ime më e madhe është familja. Çdo gjë tjetër është përkohshmëri. E vetmja gjë që do i lej fëmijës sim është emri im i mirë dhe veprat e mia të mira”.

A ka menduar Besi dhe Jona të largohen nga ekrani dhe Shqipëria? Të dy pohuan të njejtën gjë: PO.

“Si unë, si Jona e kemi menduar largimin. Shumë trishtim që dikush që ka një karrierë të konsoliduar, të mendosh largimin. Mbi të gjitha, ndonjëherë të bëjnë njerëzit të lesh vendin tënd. Më ka thënë një prift këtë vend e ka bekuar Zoti por nuk e do robi’, përfundoi Besi.