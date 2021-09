“Programi ekonomik i PS, riciklim i premtimeve të vjetra”, Vokshi: E shëmtuar që Rama i përdor gratë si statistikë në qeveri

Kryetarja e Komisionit të Shëndetësisë dhe njëkohësisht deputetja e PD, Albana Vokshi e ka konsideruar premtimin për shëndetësinë fala si mashtrimin më të madh të Edi Ramës.





Gjatë fjalës së saj në parlament Vokshi tha se Ogerta Manastrirliu dhe Edi Rama në Kuvend por përpara drejtësisisë si përgjegjësit e vetëm për keqmenaxhimin e pandemisë dhe numrin e lartë të vdekjeve në vend.

Lidhur me praninë e grave në kabinetin qeverisës që sipas saj ato po përdoren vetëm si statistikë.

“Shëndetësia falas rezultoi mashtrimi më i madh i Edi Ramës. Ky kryeministër ngjan aq shumë me Covidin. Njësoj si ai është shkatërrimtar dhe ndryshon emrat si ai. Pandemia nxori në pah se si e keni shkatërruar sistemin shëndetësor. Pronarët e mëdha koncensionare nuk i besuan këtij sistemi, por i hipën avionëve dhe ikën në vende të tjera. Shifrat janë alarmante, janë tronditëse. Kush është përgjegjës për numrin rekord të vdekjeve në Shqipëri? Kush është përgjegjës për keqmenaxhimin e pandemisë? Ka vetëm dy emra: Edi Rama dhe Ogerta Manastriliu.Ata nuk duhet të ishin këtu sot por para drejtësisë. Edi Rama po tallet sërish sot me ju. Ne copën e letrës që lexoi sot nuk ka angazhime e politika konkrete. Shtylla e këtij programi është riciklim i premtimeve të vjetra. Mashtimet në këtë të ashtuquajtur vazhdon. Mashtron me Check-up. E paguajmë shumëfish Check-up e VILMA Nushit. Mashtron me 300 qendrat shëndetësore. 55 jetë të humbura deri në qershor personel mjëkësor që mund të ishin shpëtuar. Sot në qendrat shëndetësore në Tiranë nuk kishte mjete mbrojtëse. Kjo është qeveria e mafies së ilaçeve. Dhe do të ndalem edhe në atë që Rama e quan si arritje të vetën. Është e shëmtuar kur gratë përdoren vetëm si statistikë. Asnjë grua, asnjë ministre nuk ka folur mbi fenomenin e rritur gjatë pandemisë, rritjen e dhunës ndaj grave. Ky shtet nuk mund t’i mbrojë dot gratë e thjeshta. Pjesë e këtij kabineti janë Ogerta Mnastirliu dhe Ulsi Manja të cilët nuk duhet të ishin këtu sot. Vetë unë kam dërguar kallëzime në SPAK për të dy. Jam e bindur që drejtësia nuk do të harrojë”- tha Vokshi.