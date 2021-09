Prokuroria Speciale e Kosovës ndalon një mjek, dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ndaluar për 48 orë, një mjek me inicialet B.A., nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”.





Sipas njoftimit të prokurorisë i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.

“Prokuroria Speciale njofton se i dyshuari me inicialet B.A., dyshohet se ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritet zyrtar” nga neni 414 i KPRK-së. Me aktvendim të prokurorit i dyshuari B.A. është dërguar në mbajtje për 48 orë në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë”, thuhet në njoftim.

Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës, kanë ndërmarrë veprime hetimore kundrejt të dyshuarit me inicialet B.A., me profesion mjek.