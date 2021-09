Një shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane, pasi u kap me 36 kg kokainë. Mësohet se 48-vjeçari u kap duke transportuar drogë me makinë, nga Franca për në Itali.Mediat italiane bëjnë të ditur se në pranga është vënë shtetasi Norend Kapo, banues në Pesaro. Po ashtu bëhet e ditur se droga ishte fshehur në sedijen e shoferit dhe të pasagjerit.48-vjeçari akuzohet për posedim droge me qëllim shitje dhe rrezikon deri në 20 vite burg.