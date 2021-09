Meta nga Korça: Pas 25 prillit, janë mundësitë për rivendosjen e plotë të demokracisë, për një parlament funksional

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, në një prononcim për mediat, nga Korcca vlerësoi se demokracia në vend është në një gjendje problematike.





“Situata me demokracinë në vend është në një gjendje problematike, nuk është sic do të donin shumë përshi edhe mua pas 25 prillit, por padiskutimin është më mirë se para 25 prillit, në kushtet e mungesës së një parlamenti kushtetues e funksional, zero opozitës. Aktualisht pas 25 prillit, janë mundësitë për rivendosjen e plotë të demokracisë, për një parlament funksional dhe ai është qëllimi im kryesor.”- u shpreh Meta ndërsa apeloi për kujdes ndaj situatës me pandeminë në vend.

“Të gjithë të jenë të kujdeseshëm në këtë situatë ka një tendencë të përkeqësimit e rikthimit të në vale tjetër”, – apeloi Presidenti.