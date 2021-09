“Në spitalin e Lushnjës të del miu nga këmbët”, deputeti i PD shkakton të qeshura, nuk përmbahen as Basha me Gjiknurin: O ju rruani lekët, ose peshku ka frikë nga ju

Në seancën maratonë për votimin e qeverisë së re, nuk kanë munguar as momentet e humorit.





Një prej tyre i shkaktuar nga deputeti i PD, Saimir Korreshi, i cili ka folur për gjendjen e vështirë të qytetarëve e fermerëve në Lushnjë, zonë të cilën përfaqëson në parlament.

Me një gjuhë popullore, ai ka kritikuar qeverinë për gjendjen e vështirë ekonomike në vend. Korreshi e ka quajtur programin e PS, letër bakalli që tha se i kujtoi të shtunat mbrëmje për përrallat për fëmijë. Ai foli për vështirësitë me të cilat hasen fermerët lushnjarë për të prodhuar.

Një prej problematikave ishte dhe ajo e spitalit të Lushnjës, ku tha se të del miu nga këmbët, apo çështja e lagunës së Karavastasë, teska as kreu i PD Lulzim Basha nuk i ka mbajtur dot të qeshurat, ashtu si deputeti socialist Damian Gjiknuri.

“Këtu u tha që ne kemi bërë shëndetësinë jashtëtokësorë. Po hajde njëherë në spitalin e Lushnjës, ke frikë të hysh e jo më të mjekohesh. Të del miu nga këmbët e mos të dish nga të vesh. Ore ku jetoni ju? Në çfarë bote jetoni? Sot Lushnja është në ditët më të varfra. A e dini se sa ka paguar një njeri për t’u kuruar. Për t’u ndjekur me infermierë në shtëpi sepse të gjithë kanë ndjekur regjimin shtëpiak, sepse u hap se po shkove në Tiranë kthehesh me arkivol. Kjo ka ndodhur. Nuk të vjen infermieri pa 50 mijë lekë dita dhe ksoto për një të sëmurë ka qenë 3 mln lekë. Kjo ndodh. Thoni sporti, arsimi, kultura, cili arsim. Ju thoni do bëjmë shkolla të reja, ne nuk kemi nxënës, fëmijët kanë ikur në emigrim. Ju notoni nëpër ëndrra. Notoni se këtu po vjen kometa Hallej, se këtu po bëhet nami. Ne jemi eksportuesit e parë në botë. Çfarë eksportuesish jemi ne. Ne po të prekni dhe po të shikoni se çfarë ndodh atëherë do kuptoni që nuk e njihni bazën”, tha deputeti i Lushnjës.

“Thoni kemi bërë peshkim, do jetë tarifa zero, pa akcizë nafta. Keni shembullin e kënetës së Karavastasë. Shikoni se sa paguhej para 8 vitesh nga tatimet fitimi që jepte kjo kënetë, kurse sot del me humbje. Tani ka dy gjëra, o ju rruani lekët, ose peshku ka frikë nga ju dhe ia ka fut vrapit. Se s’ka mundësi tjetër”, u shpreh ai.