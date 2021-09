Pas takimit me kryeministrin Kurti, Lajçak flet për arkivat: Nuk ka asgjë befasuese

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe zëvendëskryeministri Besnik Bislimi zhvilluan një takim me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.





Lajçak para mediave e quajti keqkuptim çështjen e arkivave që ishte përmendur nga zëvendësministri Besnik Bislimi.

I dërguari i BE-së tha se çështja e hapjes së arkivave nuk është diçka e re, por se Bislimi ka bërë të ditur që nuk ka arkiva të UÇK-së, por vetëm arkiva shtetërore të Kosovës.

“Nuk ka pasur diskutime speficike për arkivat, kam qenë i befasuar me atë sa i nxehtë ka qenë diskutimi këtu në media. Ka pasur rikonfirmim i asaj që është thënë edhe më herët disa herë se nuk do të ketë pengesa nga palët për të pasur kyçje në arkiva kjo është çfarë është thënë edhe para një viti. Zëvendëskryeministri Bislimi ka thënë se nuk ka arkiva të UÇK-së, por vetëm arkiv shtetërore të Kosovës. Nuk ka asgjë befasuese, nuk ka asnjë marrëveshje të veçantë, që disi është keqkuptuar në shoqërinë tuaj”, – tha Lajçak.

I pyetur se cila ishte arsyeja e një takimi të dytë me Kurtin, Lajçak tha se kështu ishin pajtuar që në fillim, që të diskutojnë edhe një herë para se ai të vazhdonte vizitën e tij në Beograd.

“U takova me z.Kurti dhe z.Bislimi dy herë, sepse kështu ishim pajtuar. Që të diskutojmë agjendën në fillim dhe se do të takohemi edhe njëherë në fund të vizitës sime që të bëjmë të qartë se do të kemi pajtime në hapat e ardhshëm. Do të jem në Beograd të hënën e të martën, do të vazhdoj edhe atje diskutimet me partitë atje për dialogun”, pohoi ai.

Një datë e re për takim në Bruksel është diskutuar gjatë këtij takimi, por Lajçak tha se e njëjta nuk mund të bëhet publike pasi që duhet të diskutohet edhe në Beograd për datën. “Sa u përket takimeve, diskutuam datat e mundshme, ndërkaq natyrisht duhet ta diskutoj edhe në Beograd. Sa i përket marrëveshjes, është e rrezikshme të flasim për datë, por çka është e rëndësishme është që të dy palët janë të përfshira në proces dhe ai po vazhdon”, tha ai. Në pyetjen e gazetarëve se nëse ka një draft të parë të marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë, Lajçak duke qeshur u përgjigj duke thënë se “Doni të dini shumë”.