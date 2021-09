Takimi me ambasadoren amerikane, Nikolla: Do të kontribuoj që Kuvendi të reflektojë një qasje të re bashkëpunimi e komunikimi

Kryetarja e Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, priti Ambasadoren e SHBA, znj. Yuri Kim, gjatë të cilit u shpreh se do të kontribuojë që Kuvendi të reflektojë një qasje të re bashkëpunimi e komunikimi.Ambasadorja Yuri Kim i uroi Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, suksese në detyrën e lartë të Kryetares së Kuvendit të Shqipërisë.





Në takim u theksuar se bashkëpunimi i suksesshëm i Shteteve të Bashkuara me Kuvendin e Shqipërisë, shtëpinë e të gjithë shqiptarëve, do të vijojë të zgjerohet e forcohet.

“Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Shqipërinë një partner real e të besueshëm dhe dëshirojmë një Shqipëri demokratike, të fortë dhe europiane”, u shpreh ambasadorja Kim.

Ajo theksoi se të dy vendet do të vazhdojnë të bashkëpunojnë për avancimin e reformës në drejtësi, thellimin e procesit të vetting-ut, për rezultate të prekshme të zbatimit të saj, si edhe për thellimin e reformave të tjera me impakt në jetën e qytetarëve”.

Kryetarja e Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, e falenderoi Ambasadoren Yuri Kim për urimet dhe mbështetjen si dhe e siguroi për forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit me Kuvendin e Shqipërisë.

“Partneriteti strategjik me SHBA është një gurë themeli i politikës së jashtme të Shqipërisë.

Ne vlerësojmë shumë ndihmën e SHBA, veçanërisht për avancimin e reformës në drejtësi, të procesit të vetting-ut dhe kryerjen e reformës zgjedhore dhe të reformave të tjera në rrugën e anëtarësimit ne BE.

Ne do të rrisim përkushtimin e përgjegjësinë për të justifikuar besimin që na dhanë qytetarët në mandatin e tretë.

Unë do të kontriboj që të sjell një qasje të re në komunikim dhe veprimtarinë parlamentare, duke pasur si yll të karvanit që më udhëheq ne punën time interesat e vendit dhe jo përkatësinë time politike”, nënvizoi Kryetarja e Kuvendit, znj. Lindita Nikolla