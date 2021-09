“Asnjë udhëtim pune me lekët e shtetit pa miratim!”/ Rama paralajmëron ministrat: Mund të kthehet puna në zyrë

Kryeministri Edi Rama ka nisur mbledhjen e parë me qeverinë e re, ku do të diskutohen një sërë vendimesh. Në pikat që i përmendi ministrave, Rama paralajmëroi se pandemia mund të kthejë punën në zyrë, ndërkohë që i kërkoi ministrave të marrin përgjegjësi në lidhje me administratën publike dhe për udhëtimet jashtë vendit.





“Asnjë udhëtim pune jashtë shteti me lekët e shtetit në qendër apo rajone që nuk ka marrë miratim nuk konsiderohet në përputhje me etikën e qeverisë. Do parashikohen sanksione për cdo shkelje të normave etike. Shpenzimet e vizitave të punës jashtë shteti që nuk mbyllet me dorëzimin në ministri për raportin e vizitës nuk paguhet nga thesari i shtetit. Kjo është rregulluar vitet e fundit nga ministrat. Kjo duhet të shtrihet edhe në të gjitha nivelet e administratës dhe ekzekutivit se është e patolerueshme që të mos mbetet asnjë gjurmë vizitash apo kontaktesh me jashtë. Kjo quhet punë e shtetit.

Nëse nuk ka gjurmë, mbetet vetëm në memorien personale. Ky është momenti për ta rikonceptuar punën e prokotollit të shtetit në funksion të përmbushjes së plotë për të vendosur të gjithë mekanizmin e kësaj memorie dhe u tret në gërmadha.

Ju kërkoj të merrni përgjegjësi në motivimin moral dhe personal të bashkëpunimin e strukturuar dhe me shkollën e administratës publike. Në mbrojtje të meritës në administratë, të bëhet promovim i meritës, jo i ndërhyrjeve partiake.

Në garantimin e derës së hapur për cdo shqiptar të talentuar, të mirëshkolluar, me eksperiencë pune, qoftë me aplikantët, qoftë me progresin e punës hibride të administratës. Pandemia na ka mësuar gjëra me vlerë të madhe. Mund të na duhet te kombimi i kthimit në zyrë. Do të zhvillojmë mbledhje të posaçme.”