Historia e ish-konkurentit të ‘Përputhen’ me moderatoren. Atdheu “flirton” me Bora Zemanin, miqtë i zbulojnë sekretin

Atdheu ishte një nga djemtë që më së shumti u pëlqye në edicionin e dytë të Përputhen. Dalja e tij çift me Sarën, duket se nuk zgjati shumë dhe dyshja i dha fund historisë së tyre. Por ashtu si edhe kemi parë, ‘fiksimi’ i Atdheut qenka një tjetër vajzë nga Përputhen, dhe nuk po flasim për konkurrente, por për moderatoren. Prej muajsh Bora Zemani është single, që pas ndarjes së saj me Donaldin, ndaj Atdheu ka pasur edhe më shumë ‘rrugë’ për të flirtuar me Borës. Ish-konkurenti e ka shfaqur shpeshherë hapur pëlqimin për Bora Zemanin. Gjatë një interviste Atdheu u pyet se cila vajzë nga “Përputhen” i ka mbetur merak nënës së tij qe ta marrë për nuse. Ai u vendos në siklet dhe tha se nuk është një ndër konkurrentet, duke lënë të kuptohet se bëhet fjalë për Bora Zemanin, per te cilën ai ka shprehur gjithmonë pëlqimin pas emisionit neper Intervista, masje është shprehur: “Për Borën kisha bërë 10 vite burg”. “Është dikush po nuk mundem t’ia them emrin.

Nuk është prej konkurrenteve”, u shpreh Atdheu. Gjithashtu kur u pyet nëse është në një marrëdhënie, Atdheu u shpreh se është në tentativë për tu lidhur me një vajzë nga Tirana, por akoma asgjë nuk është finalizuar.Dhe pas kësaj deklarate Atdheu nuk i ndahet Borës. Së fundmi ai ka filmuar Borën nga televizori dhe ka treguar se i mungon shumë. “Tani që po të shoh përmes ekranit, po më mungon edhe më shumë”, shkruan Atdheu. Duket se gjithnjë e më shumë po përflitet për një flirt mes të dyve, fakt ky i vënë re edhe në rrjetet sociale. Disa komente së fundmi mes Antonelës dhe Atdheut kanë ngritur të tjera dyshim. Në një fotografi të publikuar Antonela i komentoi Atdheut duke i thënë: “Mfal mos je binjak?” “Po veç mungon një binjake”, ia ktheu ish-konkurrenti dhe sytë na shkuan menjëherë tek një replikë e një vajze të panjohur. “Nai bricjap doje të thoje”, tha vajza dhe mori përgjigje të menjëhershme nga Atdheu: “Ah sa i du bricjapet dashtë zoti fatin e jetës e kam bricjap” dhe më pas ka shpejtuar për t’i fshehur këto komente, por tepër vonë pas në rrjet u bënë virale.Ndërkohë kujtojmë se Bora Zemani i përket në Horoskop pikërisht shenjës së Bricjapit dhe lajmet për një histori romance të mundshme mes Atdheut dhe Borës kanë qenë gjithmonë të pranishme. Mbetet për t’u parë nëse mes tyre ka nisur një flirt, apo Atdheu po përpiqet të ruajë famën duke ‘ngacmuar’ prezantuesen e formatit.