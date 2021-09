Komisioneri për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Oliver Varhelyi, përmes një postimi në Twitter ka uruar Ramën dhe qeverinë e re për marrjen e detyrës.





“Urime Edi Rama dhe qeveria shqiptare për marrjen e detyrës. Pres me padurim të punoj me ju për integrimin në BE dhe vendosjen e Reformës së zbatimit të ligjit në krye të agjendës.

Dialogu konstruktiv politik dhe koordinimi i fortë janë kyçi për pranimin në BE.”, shkruan ai në postim.