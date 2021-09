“T’i bëjmë ‘çeço’ zyrtarët”, Rama porosi ministrave: Mos merrni në kurriz mallkimet që na i faturojnë ‘minjtë’ e Hipotekave, të licencave, apo të Legalizimeve, shkopin kokës

Kryeministri Edi Rama i la një porosi ministrave të kabinetit të ri qeveritar, që prioritet i të gjitha institucioneve të jenë qytetarët.





“Nuk kam çfarë flas për etikën e secilit prej jush, si njerëz në raport me njerëzit. Mund edhe mos të keni parasysh se çfarë korrektese t’ju karakterizojë. Fjalën e kam për etikën profesionale të institucioneve në varësi me qytetarët. S’më intereson asnjë shpenzim, as një rrugë, dhe s’do të pranojë asnjë justifikim para sjelljes me qytetarët, që trokasin në dyert tona që të qajë një hall. Kjo derë është platforma e bashkëqeverisjes, ‘Shqipëria që duam.al’. Vendimi i parë i kësaj qeverie sot është që ta çojmë në kuvend dhe ta kthejmë në ligj për të gjithë. Një gjë është me rëndësi, është se duhet qartë në këtë fjalë të nisjes së mandatit të tjerë, marrëdhëniet me publikun s’mund të jenë opsionale. Do një ministër merret me to, s’do, nuk merret.

Do një drejtor në institucion, qytetarët trajtohen mirë, nuk do, trajtohen keq. Kjo do të jetë një marrëdhënie detyruese. Kur një qytetar mbetet pa përgjigje, pa adresë, pa zgjidhje, për shkak të zinxhirin të institucioneve tuaj, duhet të tundni dynjanë dhe të mendoni sikur të ishte babai juaj. Për ata duhet të tundni gjithçka. Ne se rregullojmë dot ne në këtë tryezë. S’ka shkop magjik për funksionimin sa hap të të gjitha institucioneve, pasi kjo do të kërkojë kohën e vetë. Nga koha e zezë e sporteve me shufra hekuri, nga era e qofteve, s’kemi bërë pak, por s’mund të bënim dot më shumë se kaq. Ne këtu mund t’i rrini me shkop jo magjik mbi kokë drejtorëve, shefave, që i lënë qytetarët varur në telat e burokracive. Do ju lutesha që të lexonit vetë ligjin e bashkëqeverisjes. Mos merrni në kurriz mallkimet që nja i faturojnë ‘minjtë’ e Hipotekave, të licencave, apo të Legalizimeve. Shkopin kokës çdo miu që e ka sajuar. Deri në mbyllje të ciklit të shërbimeve përmes digjitalizimit, dhe deri kur ta kemi futur plotësisht sistemin në vijën e duhur, shkopi është domosdoshmëri. Mund t’i bëjmë çeço zyrtarët e institucioneve.”, tha Rama.