Tirona e vjetër ne sytë e piktorit Deda

Tirona e vjetër, traditat, personazhe të qytetit tonë vijnë bukur shpirtërisht të përkthyera ne art nga Adnand Deda. Ne hapjen e ekspozitës që u hap te Kalaja e Toptanasve, nën kujdesin e shoqatës Tirana, ishin të pranishëm dhe ish-ushtarë të UÇK . Arsyeja ishte sjellja në telajo e dëshmorit të atdheut Skerdilajd Llagami. Në fjalën e hapjes piktori tiranas, Buron Kaceli u shpreh: ‘Të merresh me art sot nuk është e lehte sepse arti sot nuk ka mbeshtetjen e duhur per te thenë të vërtetën.





Jo pak artistë i pershtaten dhe i pergjigjen me vepra te tyre kerkesave te tregut pa nje qendrim te sakte dhe të përcaktuar ne tematiken e tyre. Dhe kjo per arsye të kuptueshme të nevojave financiare. Kuptohet. Në këtë këndveshtrim deshiroj te vleresoj artistin tone I cili jeton dhe I perkushtohet totalisht tradites se Tirones duke na dhene vepra te bukura kushtuar tradites sonë dhe jetës së të parëve tanë, jete e cila na ka formuar si te tille. Me rreth 40 vepra të ekspozuara sot para nesh, Adnandi na njeh me Tironën e djeshme, atë Tironën Bio.