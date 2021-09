Disfata e parë për Mourinhon, Roma përmbyset nga Verona

Mourinho ka pësuar disfatën e parë zyrtare me Romën. Kryeqytetasit e Italisë u mposhtën në Verona me rezultatin 3-2.Vendasit i dhuruan një surprizë të hidhur portugezit me një përmbysje.Roma kishte ndeshjen nën kontroll në pjesën e parë falë golit të Pellegrinit, por në pjesën e dytë veronezët u rikthyen për të përmbysur rezultatin me Barak dhe Capri brenda 5 minutave.





Iliç shënoi një autogol për të barazpeshuar shifrat, por goli i fitores për Veronën erdhi nga Faranoi.

Me këtë humbje Roma ngec në vendin e katërt dhe ka mundësi të shkojë edhe më poshtë.