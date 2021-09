Forcat e Posaçme arrestojnë 42-vjeçarin/ Lëvizte me armë zjarri dhe municion luftarak nëpër Shkodër

Policia e Shkodrës ka ushtruar kontrolle të shumta në të gjithë qarkun, për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbajtjes pa leje.





Gjatë aksionit, policia ka arrestuar një 42-vjeçar, i cili është kapur duke lëvizur me armë zjarri me vete. Në pranga ka rënë shtetasi Gazmend Cekaj, si dhe është sekuestruar arma e zjarrit pistoletë me një krehër me 7 fishekë.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Shkodër, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të DVP Shkodër në vijim të punës për rritjen e parametrave të sigurisë, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, kanë ushtruar kontroll, për kapjen e personave që qarkullojnë me armë zjarri.

Gjatë kontrolleve në vendin e quajtur rruga e Golemit, shërbimet e Policisë, kanë gjetur në automjetin e 42 vjeçarit, poshtë sediles së drejtuesit mjetit një armë zjarri pistoletë me një krehër me fishekë.

Në përfundim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit G. C., 42 vjeç, për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe e municionit”

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për veprime të mëtejshme procedurale.