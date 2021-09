Përjashtimi i Berishës/ Gjekmarkaj: Mund ta akuzojmë sa të duam Bashën, por jo që vendosi të rikthejë PD-në në misionin për të cilën u krijua

Deputeti Agron Gjekmarkaj ka deklaruar se Lulzim Basha nuk mund të akuzohet se vendosi rikthimin e PD në misionin për të cilin u krijua.





Gjekmarkaj sqaron se Basha mund të akuzohet për mënyrën si e zgjidhi çështjen e së kaluarës, por kujton se PD është krijuar si një parti pro amerikane dhe fuqi politike që çon Shqipërinë drejt Perëndimot.Për deputetin, konfliktin e PD me SHBA e dëshiron vetëm kundërshtari.

STATUSI NGA AGRON GJEKMARKAJ

Marrëdhëniet solide me SHBA janë një detyrim jo thjesht pragmatik për Lulzim Bashen dhe PD por për gjithë kombin shqiptar. Një pohim të tille na e dikton historia dhe interesat strategjike të se nesërmes ! PD është themeluar si parti pro amerikane e pro perëndimore! LDK-ja në Kosove dhe PD në Shqipëri u bënë zëdhënëset e para të kombit shqiptar për të rivendosur aleancat strategjike me boten perëndimore ! Shqiptaret kishin vonese shekullore ndaj e kishin të madh nxitimin për tu rikthyer aty ku deshiron të ishin! Kombi shqiptar ka përmbushur të drejtat e veta nga mbështetja e ketij vendi të madh e mik ! PD sukseset e saj më të mëdha i ka patur kur ka shkëlqyer në marrdhenie me SHBA-të dhe ngecjet kur ato marrdhënie janë cenuar ! Një perspektive antiamerikane është e paimagjinueshme për PD qoftë kur në Uashington janë Demokratet qoftë kur aty ulen Republikanet ! Luftën e saj politike dhe as fitoren e saj të ardhshme PD nuk e mendon kurrë në konflikt me SHBA-të përtej takses traumatike e lënduese që po i takon të paguajë ! Tashmë kundërshtari ynë politik nuk e ka më monopolin e raporteve me SHBA as të manipulimit të tyre ! Mund ta akuzojmë sa të duam Lulzim Bashen për mënyrën e zgjedhur për çështje të së kaluarës por jo që vendosi ta riktheje PD-në në misionin për të cilen u krijua si fuqia politike që çon Shqipërinë drejt Perëndimit dhe sjell standartet e tij këtu ! Konfliktin tonë me SHBA e dëshiron vetëm kundërshtari ynë !