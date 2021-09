Dita e fundit si zv.kryeministër, Erion Braçe rrëzon karrigen e tregon zyrën: Nuk hyra dhe as dola si hajdut

Erion Braçe ka publikuar një video nga dita e fundit si zv.kryeministër të Shqipërisë. Braçe thotë se as hyri dhe as nuk doli nga zyra si hajdut.Gjithashtu ai siguron se ka patur kurajon të kundërshtojë e të thotë jo si dhe të votojë e firmosur pro për vendime në favor të interesit publik.Në video duket se Braçe ka rrëzuar karrigen që mbajti për 2 vite e gjysmë si zv.kryeministër duke theksar se as e donte, as e kërkoi e as ep ranoi.





NJOFTIMI NGA ERION BRAÇE

#DITEERE

Te premten qe shkoi puna ime ne #qeveri u mbyll; marredhenia e krijuar nga deshira per ti sherbyer njerezve ne ate nivel mbaroi;

Mbase edhe me heret, qyshkur u kufizua ne limitet e rutines qe here me ngjante me dezhurnin ne gjimnaz dhe, heren tjeter me detyrimin per te respektuar nje kod etike me marredhenie brenda.

Nje pervoje e cuditshme pushteti, pervoje karrigeje, e komplikuar, qe as e doja e as e kerkova-ma kerkuan, as e pranova si te tille e as me pranoi.

Por e vlefshme gjithesesi;Nga jashte nuk do ta kisha njohur kurre deri ne detaje. Madje edhe veten, vene ne prove kush e di sa here nga dallimi mes asaj qe vjen si deshire, strukturohet si mendim, arrin ne veprim dhe tamam ketu behet i pamundur, madje edhe tjetersohet, shoqeruar nga pamundesia per te folur, shpjeguar e mbrojtur publikisht-Kodi Etik.

Nje gje ja them kujtdo ama:

Pata lirine te kondershtoj, te them JO;

Kam votuar pro me bindje, kam firmosur po aq i bindur cdo vendim ne favor te se mires publike, ashtu sic kam firmosur formalisht, sipas ligjit per shkak te kryesimit te mbledhjes, shoqeruar me mendimin tim kundershtues ne perputhje me parimet e bindjet e mia;

NUK HYRA SI HAJDUT, NUK DOLA SI HAJDUT!

Ne 2 vite e gjysem kuptova qe e gjitha eshte ceshtje vullneti, te vjedhesh ose jo, te lejosh te vjedhin ose jo; patjeter ceshtje drejtesie.

SOT ESHTE NJE DITE TJETER, E RE AQ SA LEJON PERVOJA E GJATE NE KUVEND TE JETE E TILLE; POR JAM NE HABITATIN TIM AMA!

Sot eshte gjithashtu tamam dita qe te falenderoj 5 gra e vajza-zyra ime kaq ishte,

Ejanen, Elden, Ilven, Entelen, Klaudian;

Kane perballuar gjithcka, nga pergatitjet per mbledhjet e qeverise tek cdo proces ligjor e jo vetem ne administaten publike, sherbimet, integrimin, parandalimin e pastrimit te parase se zeze, zhvillimin territorial dhe kohezionin, objektivat e zhvillimit te qendrueshem, perdorimin e parase publike dhe rregullat e reja te prokurimit publik…

Ju jam shume mirenjohes per gjithe sherbimin tuaj politik, civil, profesional, konkret, te drejte e te ndershem!

Nderkohe, dua te falenderoj drejtuesit e agjencive te perfshira ne keto procese, Tanin per Fzhsh, Albanen per Dap, Lorinin per Adisa, Reiden per App, Elvisin per drejtorine e parandalimit te pastrimit te parave te pista;

SHUME FALEMINDERIT PER PUNEN, BASHKEPUNIMIN GJITHASHTU!

Nje falenderim te posacem kam per dy njerez me te cilet ndava ditet por edhe punet, mendimet dhe kundershtimet, Valin dhe Engjellin!

Koleget e mi ministra per gjithe cfare ndame e beme bashkerisht!

Ambasadoren Yuri Kim per nxitjen, mbeshtetjen, vleresimin; amabasadorin Luigi Soreca per bashkepunimin, koordinatorin e perherehem te Okb, drejtuesen e Undp, ambasadoret e Osce, ambasadoret e Italise, Gjermanise, Austrise, ambasadorin e Zvicres;

Ju jam shume mirenjohes per punen tuaj!

Erionin, Martinin e Arjanin qe ishin cdo dite me mua!

E di, ka plot njerez qe prisnin shume me teper nga une ne kete detyre;

Nje pjese te drejta, nje pjese edhe per shkak te mendimit se nje titull i tille eshte pushtet, fuqi pa kufi, madje duke cenuar kufijte e ligjit apo dikujt-institucion, tjeter.

E MUNDA TUNDIMIN TE ISHTE KESHTU E TE ISHA I TILLE!

Edhe pse shpesh doja ta beja krejt ndryshe, ne menyren time!

I kerkoj ndjese kujtdo qe u zhgenjye prej pritshmerive, por keto ishin mundesite.

Ne duam gjithcka, edhe une, por ligji dhe interesat e gjera e te perhapura, vendosin kufij te drejte ne nje ane dhe te padrejte ne anen perballe!

Keshtu, beteje eshte, vazhdon;

Nje dite tjeter, ne nje vend tjeter!

VO: ne video, #DukeIkurNgaKarrigia