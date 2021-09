James Rodriguez duket se po e mbyll shumë shpejt aventurën si futbollist në Europë. Kolumbiani ka udhëtuar në Katar për nisur bisedimet me një klub në Lindjen e Mesme.30-vjeçari nuk ka luajtur tek Evertoni prej 16 majit teksa duket se pas largimit të Ancelottit nuk po gjen më hapësira.Ai ka shkëlqyer për disa sezone me Monacon, Real Madrid dhe Everton si dhe me Kolumbinë.