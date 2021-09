Mblidhet Kryesia e grupit parlamentar të PD, Alibeaj: Në fokus strategjia e opozitës në Kuvend. Armiku i vetëm i shqiptarëve, Rama

Është mbledhur sot Kryesia e Grupit Parlamentar të PD-së. Takimi në fjalë nisi në orën 12:30 në selinë blu.





Gazetari Osman Stafa në një raportim për ‘BalkanWeb’ ka siguruar detaje nga mbledhja e grupit të PD-së. Deputeti i PD-së, Enkelejd Alibeaj teksa zbuloi detaje nga diskutimi, theksoi se në fokus ishte strategjia e opozitës ne parlament.

Mes të tjerash ai bëri të ditur se PD do të detajojë edhe punën në komisione, duke shtuar se; “Armiku i vetëm i shqiptareve është Edi Rama. Alibeaj tha se; “Me atë do luftojmë të gjithë me strategji dhe me çdo mjet tjetër”.