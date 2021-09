Tri shenjat e zodiakut që do të përjetojnë ndryshime të mëdha gjatë muajit tetor

Horoskopi për tetorin parashikon ndryshime të mëdha në fushën e dashurisë për Dashin, Luanin dhe Bricjapin.





Këto tri shenja duhet të përgatiten për kthesa të papritura.

Ja disa nga ndryshimet që do t’i ndodhin atyre:

Dashi

Dashi i vetmuar do të jetë në një dilemë kur është fjala për marrëdhëniet e dashurisë. Është e mundur që ju të bini në dashuri si kurrë më parë. Mos lejoni që frika për t’u martuar ose ndryshuar të vjedhë lumturinë. Jeni në një pikë kthese në jetë dhe duhet të shijoni momentet e mira në vend që të bëni pyetje. Dashi i zënë zgjidh problemet dhe më në fund mbretëron një atmosferë harmonike. Ju pret një rinovim i intimitetit dhe një shkëndijë pasioni, i cili do të ringjallë marrëdhënien me partnerin tuaj.

Luani

Luanët e lirë në tetor do të kenë shumë mundësi për të hyrë në lidhje dashurie. Marrëdhëniet e vjetra duhet të zhvillohen ngadalë dhe duhet të jeni të durueshëm. Çdo përpjekje që bëni në një lidhje do të paguhet dy herë më shumë. Imagjinoni dhe do të ndodhë, flisni dhe do të zgjidhni. Në një marrëdhënie me një partner, ju gjeni një përgjigje të përbashkët. Mundësitë e mira ju presin, dhe disa takime mund të jenë shkruar në fat.

Bricjapi

Bricjapët e lirë do të jenë shumë ambiciozë dhe të suksesshëm në fushën e dashurisë. Ata që janë në një lidhje do të sjellin edhe më shumë sinqeritet dhe mbështetje në marrëdhënie. Ndiheni të dashur, të sigurt dhe të mrekullueshëm. Ju jeni gati të zbuloni ndjenjat tuaja, dhe në këmbim ju merrni një valë emocionesh të mrekullueshme. Yjet reagojnë pozitivisht ndaj dëshirave tuaja, dhe kjo është një nga periudhat më të buta të vitit. Në dashuri ju shkoni në rrugën e duhur. Ju po bëni plane afatgjata me partnerin tuaj, dhe nga 17 tetori, projektet tuaja të përbashkëta po realizohen, ju jeni të lumtur.