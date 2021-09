“Basha nuk e sjell në fitore PD-në asnjëherë”/ Berisha: U josh nga Rama, në 2017-ën i kërkova të japë dorëheqjen…

Ish-kryeministri Sali Berisha gjatë fjalës së tij në takimin e mbajtur në Fier ka vijuar me akuzat ndaj kryedemokratit Basha. Ai tha se i ka kërkuar dorëheqjen në vitin 2017 pasi u bë shtojcë e Edi Ramës.





“Çdo gjë që keni menduar ju për të, çdo gjë që keni sjellë në zyrën time, i kam thënë çdo gjë. I kam thënë në 2017 jep dorëheqjen. Me këto që ke bërë ti nuk ngrihesh. Bëre kauzë në fushatë me Edi Ramën duke u bërë shtojcë e Edi Ramës. Gjatë fushatës erdhi këtu tek ju, i bëtë një pritje të jashtëzakonshme. Në krye të javës i thotë Rama :Luli është çun i mirë, edhe Basha u josh”- tha ai.

Lidhur me përpjekjet për hapjen e PD, Berisha tha se përpjekjet që bëmë duke afruar disa persona ai i largoi të gjithë. Sipas tij Basha nuk do ta sjellë PD-në kurrë në fitore.

“A e hapi Basha PD-në? Jo! Bëmë një përpjekje në 2014-2015. Një nga një i largoi. Nuk mund të them, por me veprimet që ka kryer kurrë ai këtë parti në fitore nuk e dërgon. Del një ditë ish-kryetari opozitës se do të ndryshojë Kushtetutën. Ku janë votat? Pra 2 ditësh Rama krijon grupin për ndryshimin e saj. Kjo është gjuhë kodi. Je kryetar opozite, zgjedhjet po vijnë dhe bëj reformë territoriale. Kjo është opozitë jo të qeshësh me deputetin tënd kur deputeti jot thotë fjalë zemre. Ai ka dalë me sloganin “Jemi me Amerikën”. Por nuk ka më shumë proamerikanë se ata që besojnë tek vota e demokratëve, e atyre që besojnë tek transparenca. Ne kurrë nuk fitojmë nëse nuk jemi një parti sovrane. Ne ngrihemi në këmbë dhe ju jap fjalën se fakti i parë që të dalë për të faktuar korrupsionin e Sali Berishës, do të marrë çdo masë ndaj vetes”- tha Berisha.