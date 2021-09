Beteja ndaj COVID-19, ish-ministri i Shëndetësisë: Të aplikohen vaksina të certifikuara nga EMA dhe të injektohen dozat e treta

Ish-ministri i Shëndetësisë dhe njëherazi deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, nëpërmjet një postimi në rrjete sociale, ka treguar rrugën që sipas tij duhet të ndjekë qeveria për të përballuar betejën ndaj COVID-19.





Ai thotë se me prezencën e variantit Delta në të gjithë botën, është rritur ndjeshëm risku për t’u infektuar me virusin e rrezikshëm.Kësisoj, Shehu thotë se për ta parandaluar sëmundjen, duhet të vaksinohemi me vaksinat e certifikuara nga EMA, të ulim fashën moshore të vaksinimit në 11 vjeç, të rivaksinohen personat që janë vaksinuar më herët me vaksinat kineze apo ruse dhe të aplikohet doza e tretë aty ku është e nevojshme.

Postimi i Tritan Shehut:

Covid, kjo Qeveri nuk po kupton e se cfare po ndodh, jo me te veproje!

Sipas te gjithë te dhënave shkencore nderkombetare tashme:

–Ne Evropë ne qarkullim është ne 99% te rasteve varianti Delta, ku efekti i vaksinave te pa certifikuara si psh ajo kineze është shume shume i dobët.

–Imuniteti i grupit sigurues është 85% e popullsisë, ndërsa ne kemi te vaksinuar me dy dozat vetëm 28 %, dhe kjo ne shumicën dërmuese me vaksinën e pa certifikuar kineze. Sa për imunitetin nga semundeshmeria, jemi shume larg akoma.

–Mosha e te prekurve është ulur ndjeshëm duke filluar tashme qe prej moshës 5 vjeçare.

–Mosha e përdorimit te vaksinave te certifikuara tashme rekomandohet prej 5 vjeç.

–Përdorimi i dozës se trete te vaksinimit se fundmi po hyn ne protokoll te zakonshëm.

Ndërsa Rama, Qeveria e ai “Komitet” nuk thonë e nuk bëjnë asgjë.

Përpara se te jete tepër vone e ne te ndodhemi ne një situate edhe me tragjike se ajo e muajve qe kaluam me 16 mije vdekje, humbje masive shëndeti e vlerash financiare nga qytetaret jam i detyruar te kërkoj përsëri:

1—Vazhdimin e vaksinimit vetëm me vaksinat e certifikuara nga EMA.

2—Rivaksinim te plote te atyre qe janë vaksinuar me ato vaksinat e pa certifikuara.

3—Uljen urgjente te moshës se vaksinimit ne 11 vjeç, për te kaluar me tej ne 5 vjeç, ne përputhje me standartet europiane.

3—Fillimin e aplikimit te dozës se trete te vaksinimit.

4– Konsolidimin e te gjitha masave te tjera për forcimin e zgjerimin te gamës se procedurave te sistemit parësor, përgatitjes se spitaleve periferike e shërbimeve te reanimacionit, mbrojtjes se personelit shendetesor, liberalizimit te testimeve etj.

Indekset e deritanishme epidemiologjike, numrit te vdekjeve, megjithëse shifrat fiktive te komunikuara nga institucionet, janë shume alarmate e parashikojnë nje situate tejet te vështire ne vazhdim, gjë qe kërkon masa energjike, gjithë përfshirëse e urgjente.

E vërteta e humbjeve te jetëve nuk mund te fshihet gjate, ajo del siç ka dale dhe deri me tashti.