Një “dezertues” ka pohuar në mënyrë sensacionale se Kina e ka përhapur qëllimisht Covid-19 në një turne ushtarak dy muaj para se pjesa tjetër e botës të dinte për virusin vdekjeprurës.





Sipas mediave të huaja, ish-njeriu i Partisë Komuniste Kineze, Wei Jingsheng, tha se Lojërat Ushtarake Botërore në tetor të vitit 2019 mund të kishin vepruar si ngjarja e parë e përhapjes së virusit.Turneu ndërkombëtar për atletët ushtarak u mbajt në Wuhan – origjina e pandemisë Covid-19, dy muaj para se Kina të njoftonte Organizatën Botërore të Shëndetit për rastet e para atje.

“Mendoj se qeveria kineze do të përfitonte nga ky rast për të përhapur virusin gjatë Lojërave Ushtarake, pasi shumë të huaj do të shfaqeshin atje”, tha ai.Wei pretendon se ishte në dijeni se autoritetet kineze po eksperimentonin me “armë të çuditshme biologjike” dhe u përpoq të paralajmëronte SHBA-të, por nuk pati sukses.Dhe siç vënë në pah mediat, atletë të shumtë nga e gjithë bota më vonë raportuan sëmundje dhe simptoma që përputheshin me ato të Covid-19.Muajin e kaluar Komiteti Republikan i Punëve të Jashtme i SHBA lëshoi një raport që pretendonte se Pekini po nxitonte të mbulonte përhapjen e virusit gjatë kohës së lojërave ushtarake.

“Kur ata kuptuan se çfarë ndodhi, zyrtarët e Partisë Komuniste Kineze dhe shkencëtarët në WIV filluan të mbulojnë në mënyrë të furishme rrjedhjen”, citohet të ketë thënë republikani Michael McCaul.

“Por mbulimi i tyre ishte shumë vonë – virusi tashmë ishte përhapur në të gjithë Wuhanin”.Sidoqoftë, Partia Komuniste e Kinës është zemëruar për atë që beson një përpjekje e bashkërenduar nga Perëndimi për të njollosur Kinën kur bëhet fjalë për hetimin e origjinës së Covid-19.

Pekini madje ka sugjeruar se ishin SHBA-të që importuan virusin në Wuhan gjatë lojërave ushtarake.Ish-presidenti amerikan Donald Trump gjithashtu tha se një mori provash sugjeronin se ishte e qartë se virusi kishte rrjedhur nga Instituti i Virologjisë në Wuhan.Ai tha se nuk ishte i sigurt nëse virusi ishte përhapur qëllimisht ose nëse ishte një rrjedhje aksidentale nga shkencëtarët.

Ndërsa, edhe pse fillimisht i kritikuar për qasjen e tij të butë me Kinën, shefi i Organizatës Botërore të Shëndetit, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pyeti në mënyrë të habitshme gjetjet e një misioni të përbashkët në origjinën e virusit në fillim të këtij viti duke bërë thirrje për të bërë më shumë për të hetuar teorinë e rrjedhjes së laboratorit dhe bëri thirrje për një ekip të ri ekspertësh në proces.