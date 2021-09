Dialogu/ Vuçiç i vë kusht Kosovës: Kurti do të bisedojë nga ky pozicion, por ne do të flasim kur të tërheqë njësitë ROSU

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç edhe nga Hungaria nuk ka harruar të komentojë tensionet në Veri të Kosovës.





BE po përpiqet për një takim në Bruksel, por Vuçiç tashmë e ka bërë të qartë kushtin për t’u ulur në tryezë.

“Ne thamë, nuk ka problem, tërhiqni njësitë ROSU dhe ne do të flasim. Çfarë veprimesh bëri Serbia? A e dërgoi ushtrinë, policinë? Jo. Por nuk ia vlen, kur filloni të gënjeni, atëherë është kështu. Serbia këtë herë nuk është asgjë. Ajo nuk e bëri atë. Të gjithë janë të shqetësuar nga një Serbi e fortë. Ata duan që Serbia t’i njohë ata. Unë nuk dua të pajtohem me atë që ata duan. E përsëris, kthejeni gjithçka në atë që ishte para 20 shtatorit, dhe më pas mund të flasim. Thirrni NATO-n, telefononi kë të doni, por nuk do të merrni pëlqimin e Serbisë, “- tha Vuçiç.

Për Presidentin, Kurti dëshiron tashmë të dialogojë nga ky pozicion pasi ka interes që Kosova të jetë e pavarur dhe Serbia të marrë pjesë në diçka që nuk i intereson.

“Ata kanë interesin e tyre, dhe kjo është që Kosova të jetë e pavarur dhe ta detyrojë Serbinë të marrë pjesë në atë që nuk është në interesin tonë. Çfarë është ajo që ne kemi bërë? Kur filloni të gënjeni çdo ditë, ashtu siç gënjejnë ata çdo ditë, fundi Nr. Ata ju shesin 5 kilogram portokall për 1.000 dinarë, dhe pastaj vjen një polic tek ju dhe thotë më jepni 300 dinarë të tjerë. Unë nuk e paguaj raketën dhe nuk do t’i jap ato 300 dinarë, “përfundoi Vuçiç