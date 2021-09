Biden do të njoftojë se SHBA do të dyfishojë blerjen e vaksinave COVID-19 të Pfizer për të dërguar 1.1 miliardë doza në vende të tjera.Dy zyrtarë të lartë të administratës Biden i thanë Aljazeera se angazhimi do të rrisë dozat e blera nga SHBA për shpërndarje globale me 500 milionë deri në vitin 2022.Ndërkohë sot Biden pritet të presë një samit virtual të vaksinave të Mërkurën në periferi të UNGA.