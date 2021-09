BE do të ofrojë një kompromis të dytë për të zgjidhur konfliktin më të ri Kosovë-Serbi. Së fundmi, Lajçak po përgatit terrenin e një takimi Kurti-Vuçiç në Bruksel.





Vetëm pak ditë më parë, BE i ofroi Vuçiçit që të pranonte 20-30% të masave të reja të Kosovës kurse 70% të tjera të hiqeshin. Presidenti serb nuk pranoi.Pritet të shihet çfarë do të ndodhë me Kosovën dhe Serbinë pasi situata është mjaft kritike në dy pika kufitare si dhe në gjithë Veriun.