Prezantohet në Shkodër drejtuesja politike e PS Edona Bilali, Gjiknuri: Nuk do presim zgjedhjet për t’u organizuar. Dialog me PD-në brenda institucioneve

Sekretari i përgjithshëm i PS, Damian Gjiknuri prezantoi në Shkodër drejtuesen politike të PS për këtë qark Edona Bilali në një mbledhje të zhvilluar me deputetët e PS, kryetarët e bashkive të PS dhe struktura të tjera të kësaj force politike në qarkun Shkodër.





Pas mbledhje Gjiknuri që shoqërohej edhe nga sekretari organizativ Blendi Klosi deklaroi se PS do vijë organizimin për zgjedhjet vendore dhe të përgjithshme që tani në mënyrë që të vijojë të përçohet fryma e fitores. I pyetur nëse PS është e gatshme që t’i ofrojë PD ndryshimet e reformës territoriale që kërkon Basha në këmbim të dakordësisë së PD për ndryshimet kushtetuese në organet e Vettingut, Gjiknuri tha se PS siç ka deklaruar edhe kryeministri Rama është e gatshme që të dialogojë me PD, por në institucione dhe jo jashtë tyre për reforma dhe çështje të ndryshme.

“Jemi në një proces jo vetëm prezantimi të drejtuesve të rinj, por edhe një analize elektorale që do t’i shërbejë PS. Jemi një parti që nuk do presim zgjedhjet për t’u organizuar por gjatë gjithë kësaj kohe do të bëjmë organizimin e nevojshëm që të përballojmë edhe zgjedhjet vendore edhe ato të përgjithshme. Ky proces është i nevojshëm pavarësisht se mund të ketë mendime të ndryshme sa i përket organizimit, rëndësishme është që ne kemi frymë fituese dhe do vazhdojmë që ta përçojmë këtë frymë kudo”, deklaroi Gjiknuri.

Në këmbim të dakordësise të PD për ndryshimet kushtetuese a është e gatshme PS që të pranojë kërkesën e PD për ndryshimet në reformën territoriale?

PS dhe kryeministri Rama e ka thënë edhe në Kuvend që ne jemi të gatshëm të ulemi dhe të dialogojmë me PD, dialogimi nuk bëhet me diplomacinë e megafonit as me deklarata për shtyp, dialogimi bëhet që të ulemi në tryezë siç kemi bërë reformën zgjedhore më parë, siç kemi bërë reforma të tjera. Kryeministri e tha që ne jemi të gatshëm pavarësisht pikëpamjeve të ndryshme që kemi qoftë për reformën në drejtësi, qoftë për reformën territoriale apo edhe për probleme të reformës zgjedhore nëse ata duan të adresojnë këto çështje e mira është edhe një dialog që zhvillohet në institucione. PD është në institucione dhe ne e mirëpresim në çdo kohë. Për përmbajtjen është shpejt të flasim sepse ai është produkt i tryezave të përbashkëta.

Nëse do ketë pakt PS-PD për reforma apo çështje të ndryshme, e mishëron kjo atë që thotë Sali Berisha për një pazar Rama-Basha?

Nuk dua të futem në akuzat që kanë ata me njëri-tjetrin. Ky është një problem i tyri i brendshëm. PS është e gatshme të dialogojë me PD-në zyrtare kushdo që merr përsipër të përfaqësojë dhe që do të shprehi interesat e demokratëve për ata ndryshime që ata mendojnë të nevojshme. Por negociatat dhe politikbërja zhvillohet në institucione dhe ne jemi të gatshëm të dialogojmë në çdo kohë me ta.