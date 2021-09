Prezantoi albumin më të ri ZanIN, Veliaj takon këngëtaren Elhaida Dani dhe ikonën e muzikës italiane Riccardo Cocciante

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka pritur në zyrën e tij këngëtaren Elhaida Dani, së bashku me ikonën e muzikës italiane Riccardo Cocciante. Veliaj ka uruar arristen e mirënjohur shqiptare për albumin më të ri në treg ZanIN, të cilin këngëtarja Dani sapo e lançoi së bashku me të madhin Cocciante.





“Faleminderit Riccardo Cocciante dhe Elhaida Dani për surprizën e mrekullueshme! Shumë urime për ZanIN tënd. I sigurt se do të jetë një sukses, si çdo punë e jotja!” – shprehet përmes një postimi në rrjetet sociale kryebashkiaku.

Këngëtarja shqiptare e cila njihet si fituese e “The Voice of Italy” në vitin 2013 dhe përfaqësuese e Shqipërisë në “Eurovision” në vitin 2015, ka publikuar albumin e saj më të ri muzikor ”ZanIN” i cili përfshin pesë këngë: “Jam Betu”, “Amore”, “Kënga Jonë”, “Hajmali” dhe kënga me të njëjtin titull si albumi, “ZanIN”. Secila këngë është publikuar edhe me videoklip.