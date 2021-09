Skemë piramidale dhe bixhoz të paligjshëm/ Prokuroria Speciale ngre aktakuzë kundër 16 personave

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, kundër 16 të pandehurve.





Bëhet fjalë për shtetasit me inicialet; Sh.R., M.M., F.M., G.N., V.H., A.R., O.E., F.B., R.B., Q.M., Sh.B., M.K., S.B., F.Sh., A.Q., A.H.Prokuroria njofton se të pandehurit akuzohen se kanë kryer veprat penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm” nga neni 300 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së, lidhur me veprën penale në formë të pjesëmarrjes ose organizimit të grupit kriminal të organizuar nga neni 283 të KPRK-së.