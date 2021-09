Vaksinat anti-COVID, prof. dr. Kristaq Bërxholi: Mos u gënjeni nga sharlatanët e teorive konspirative

Voltiza Duro – Deri më tani, vaksina mbetet arma më e fortë që kemi në dispozicion për të luftuar koronavirusin. Por pasiguria dhe frika në radhët e njerëzve është e konsiderueshme, dhe si rrjedhojë hezitimi për t’u vaksinuar ka sjellë edhe revoltë e protesta jo vetëm në botë, por edhe në vendin tonë. Sa e sigurtë është vaksina dhe ku bazohen teoritë konspirative? Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, mjeku i njohur virolog-imunolog, Kristaq Bërxholi tregon se vaksinat na mbrojnë në disa mënyra dhe janë aleati më i mirë që kemi për të parandaluar format e rënda të sëmundjes, hospitalizimin dhe fatalitetet. Ai shton se teoritë konspirative dhe njerëzit e painformuar po luajnë një rol krejtësisht negativ në keqinformimin e popullatës duke shkaktuar panik dhe hutim.





Sa na mbrojnë vaksinat nga virusi klasik dhe nga mutacionet Delta apo Mu?

Duhet të kuptojmë një gjë. Vaksinat mbrojnë në disa mënyra. Ato mbrojnë nëpërmjet antitrupave të tyre që prodhojnë, mbrojnë nëpërmjet imunitetit qelizor si dhe mbrojnë me atë që quhet memorja imunitare. Të gjitha këto, bashkëpunojnë me njëra-tjetrën për të përballuar infeksionin e virusit. Vaksinat e prodhuara kanë nivel të ndryshëm të mbrojtjes, por asnjëra prej tyre nuk ka nivel më të ulët se sa kufiri i përcaktuar nga OBSH. Të gjitha vaksinat kanë aftësinë që të mbrojnë personin nga format e mesme dhe të rënda të infeksionit. Ato mbrojnë personin e vaksinuar për të mos u hospitalizuar.

Pavarësisht faktit që ende nuk ka një nivel të lartë vaksinimi, vaksinat janë në gjendje të kryejnë misionin e tyre. Një nga rastet që është quajtur “superpërhapës” ka ndodhur në New South Wales, ku rëndësia e vaksinimit doli më në pah. Në një event me 30 persona, nga të cilët 6 ishin të vaksinuar dhe 24 të pavaksinuar. Të 24 personat e pavaksinuar u infektuan nga Delta virusi, ndërkohë që të 6 të vaksinuarit ngelen të pa infektuar. Këtë sukses, studiuesit ia atribuojnë vaksinës AstraZeneca dhe Pfizer, të cilat kanë nivel mbrojtjeje gati 90%. Po kështu, mund të themi përsëri shembullin e Danimarkës.

Danimarka ka vaksinuar deri rreth 73% të popullatës kundër COVID-19. Aktualisht ky shtet i ka hequr të gjitha kufizimet kundër pandemisë dhe situata atje është plotësisht e stabilizuar. Nga studimet e kryera është vënë re se vaksina, si Moderna, ka një mbrojtje 95% në parandalimin e hospitalizimeve për personat e vaksinuar nga mosha 18 e më lart. Gjithashtu, vaksina Pfizer, po këtë kriter me nivel mbrojtjeje 80%, ndërkohë që vaksina Johnson & Johnson ka nivel më të ulët mbrojtjeje, e cila është efektive 60%.

Po kështu, sipas të dhënave edhe vaksina kineze, ka një mbrojtje mbi nivelin e 80%, për parandalimin e formave të mesme dhe të rënda të sëmundjes dhe hospitalizimin. Studimet e bëra për nivelin mbrojtës të vaksinave kanë treguar se niveli i mbrojtjes tek moshat nga 75 vjec e lart është më i ulët. Kjo lidhet me një sërë faktorësh, përfshi edhe kalimin e kohës pas vaksinimit.

Cila është vaksina më efikase?

Duhet të theksojmë se, pavarësisht nga diferencat në efektivitetin e vaksinave, vaksinat vazhdojnë të ofrojnë më shumë mbrojtje, se sa po të mos marrësh asnjë, thotë Dr. Grannis. CDC Vision Network, ka analizuar më shumë se 32000 takime mjekësh nga 9 shtete gjatë periudhës qershor, korrik dhe gusht 2021, kur Delta varianti ishte bërë një variant predominant. Të dhënat treguan që individët e pavaksinuar me vaksina anticovid-19, kanë 5-7 herë më shumë të nevojshme emergjencën ose hospitalizimin. Ndërkohë, rastet me infeksionet e përparuara do të ndodhin, porse të dhënat tregojnë se shenjat janë shumë më të lehta. Sasia më e madhe e hospitalizimeve vazhdon të jetë te personat e pavaksinuar si dhe vdekjet po ashtu. Si konkluzion, mjaft studiues janë të mendimit se: vaksinat antivocvid-19, janë një mjet i fuqishëm për të çrrënjosur pandeminë.

A mendoni se do të jetë i nevojshëm përmirësimi i vaksinave aktuale?

E ardhmja e pandemisë aktuale nuk është shumë e qartë. Surveillanca e kujdesshme për variantet e emergjencës si dhe kërkimet për impaktin e tyre në shëndetin publik, kërkohet që të jenë të vazhdueshme. Emergjenca e vazhdueshme e SARS-CoV-2 VOC-s, kërkon që të përmirësohen vaksinat aktuale kundër COVID-19 si dhe të zhvillohen vaksina të reja me një spektër më të gjerë mbrojtjeje. Edhe sikur, variantet e SARS-CoV-2 t’u shpëtojnë antitrupave neutralizues të nxitura nga vaksinat aktuale të COVID-19, imuniteti qelizor T do të ndihmojë në reduktimin e shpërthimit të COVID-19, duke ndryshuar rëndesën e sëmundjes dhe uljen e vdekshmërisë. Efektiviteti real në mbarë botën i vaksinave të COVID-19, sidomos për parandalimin e hospitalizimeve, komplikacioneve dhe vdekjeve, duhet të vlerësohet sa më shpejt të jetë e mundur. Mbi të gjitha, ligjet e shëndetit publik, duhet që të implementohen me qëllim për të garantuar që shqetësimet rreth varianteve të SARSCoV-2 dhe reduktimit të mundshëm të efikasitetit të vaksinave përballë VOCs, të mos bëhen shkak që të na çojnë në probleme të rënda për nivelin mbrojtës të vaksinave anticovid-19.

Po për vaksinën kineze çfarë mund të themi duke qenë që në spitalin infektiv ka pasur hospitalizime dhe madje vdekje të personave të vaksinuar me dy doza sinovac?

Problemi, edhe për vaksinën kineze SINOVAC, është i njëjtë si dhe me vaksinat e tjera. Pra, tek personat e vaksinuar komplet, vihen re raste infektimi të përparuar ose dhe ndonjë thyerje e imunitet për faktorë imunitarë dhe shfaqja e sëmundjeve. Kjo gjë, ndodh, por ato janë të rralla. Studimet e kryera për efikasitetin e vaksinës SINOVAC në fazën e tretë të provës me njerëz, në Brazil, treguan që dy dozat, të marra në intervale prej 14 ditësh, kanë një efikasitet prej 51% kundrejt infeksionit simptomatik të SARS-CoV2. 80-100% kundrejt formave të rënda të COVID-19 dhe 100% kundrejt hospitalizimeve. Duke filluar 14 ditë mbas marrjes së dozës së dytë të SINOVAC. Vaksina SINOVAC ka efekte edhe kundër varianteve të reja. Në studimet observuese, vlerësimi i efektivitetit të kësaj vaksine në punonjësit e shëndetit në Manaus, Brazil, ku P.1 ishte prezent në 71% të kampion eve të infeksioneve të SARSCoV-2, ishte 49.6%, përkundrejt infeksionit simptomatik. Ndërkohë, po vlerësimi i këtij efektiviteti, në studimet observuese, në San Paulo në prezencën e një qarkullimi të P1(83% të kampioneve). Edhe vlerësimi kundrejt variantit P2, që është mjaft i përhapur në Brazil, tregon se efektiviteti i vaksinës ishte 49.6% dhe në dozën e dytë, ky efikasitet ishte ne 50.7%(dy jave mbas dozës së dytë). Sapo të dalin të dhënat e reja për këtë vaksinë, ato do të bëhen të ditura nga OBSH. SAGE, e OBSH, aktualisht rekomandon përdorimin e kësaj vaksine, në bazë të prioritetit të saj.

A duhet të marrin vaksinën Pfizer ose AstraZeneca personat që janë vaksinuar me kinezen dhe nëse po pas sa muajsh? A përbën problem miksimi i vaksinave? Çfarë mund t’i ndodhe imunitetit të njeriut?

Kjo është një pyetje shumë interesante, që ka një rëndësi mjaft të madhe, pasi përzierja e vaksinave nuk është e re si metodë, por është mjaft e re për strategjinë e luftës kundër COVID-19. Në sot na duhet një përgjigje imune specifike, e fortë dhe që duhet të zgjasë në kohë. Punët e kryera më parë, kanë dhënë rezultate mjaft të mira. Sqarimin e këtij momenti ne do ta japin kryesisht më pika të veçanta.

Përzierja e vaksinave, nuk është një moment i ri. Kjo ide është përdorur me virusin HIV, qysh në vitet 90. Sot ne kemi një numër vaksinash me baza të ndryshme, me mARN, vektor apo dhe me particela virale e të inaktivuara. Kombinimi i vaksinave ka për qëllim kryesisht fuqizimin e një përgjigje imune. Duhet të themi një gjë. Përgjigja imune është sistemi më i aftë i organizmit, për t`iu përgjigjur shpejt çdo lloji agjenti të huaj që futet në organizmin e njeriut dhe kafshës. Është një sistem, që daptohet shpejt, por që edhe preket shpejt nga faktorë të ndryshëm. Përgjigjja e këtij sistemi, ndodh edhe kundrejt vaksinave. Të dhënat flasin se si pasojë e adaptivitetit të këtij sistemi, ai në të njëjtën kohe mund t’iu përgjigjet edhe dy vaksinave-dy antigjenëve(të përziera, por të ndryshëm), por në të njëjtën kohë, për të njëjtin problem dy vaksinave që janë me bazë të ndryshme të dhëna në distancë me njeri tjetrin. Sot flitet shumë për kombinimin e vaksinave anticovid. Kështu p.sh përdorimi i vaksinave me vektor në fillim dhe mandej ato me bazë mARN është rezultativ. Të dhënat flasin për një ngacmim dhe shtim të potentencës imune.

A ka një efektivitet më të lartë kombinimi i vaksinave?

Le të shohim disa momente për këtë çështje, për përzierjen dhe përputhjen e vaksinave. Përzierja e vaksinave të ndryshme është e njohur si një heterologitet i vaksinimit primar dhe booster, i cili ka filluar, si u përmend në vitet 1990. Vaksinimi në botë, kundër virusit të SARS-CoV2 dhe variantëve të tij, ka gati 1 vit që ka filluar. Dalja në skenë e variantëve të këtij virusi, detyrimisht kërkon fuqizimin e përgjigjes imune dhe një nga format e këtij fuqizimi është mixing-matching (përzierja dhe përputhja ) e vaksinave që përdoren. Këto përzierje, sipas studiuesve do të garantojnë jo vetëm një zgjatje të imunitetit kundër coronavirusëve, por edhe mundësisë të madhe për të luftuar variantët. Pra, horizontet janë të hapura, studimet shkencore do të vendosin kritere dhe parime për ta luftuar dhe bllokuar sa më shpejt pandeminë.

Ka mjaft momente për përzierjen dhe përputhjen e vaksinave, Le t’i shohim ato. Përzierja dhe përputhja nuk është e re. Ajo ka filluar që me kërkimet shkencore për HIV. Përzierja e tipave të ndryshme të vaksinave njihet si një vaksinim primar dhe boster heterolog. Ai filloi si një strategji në vitet 1990 nga kërkuesit e HIVit. Dr. Pierre Meulien, Drejtor i Inovative Medicin thotë: Shkencërisht kjo nuk është ndonjë gjë e re. Studiuesit e HIV, dinë që një vaksinë klasike nuk nxit mekanizmat komplekse ekstreme imunologjike, të nevojshëm për mbrojtjen potenciale nga infeksioni i HIV. Studiuesit përpiqet të kuptojnë se si iu duhet të nxisni imunitetin qelizor për qelizat B dhe T dhe kjo është drejtimi kryesor për këtë punë përzierjen e vaksinave, thotë dr. Meulien. HIV ishte drejtuesi për shkencëtarët për të zhvilluar një platformë të re vaksine për të. Kjo platforme, përfshin ADN, mARN dhe vektorët viralë të tillë si adenovirusët, ku këto të fundit janë përdorur në vaksinat e aprovuara kundër COVID-19. Shtrati i platformës së re, të krijuar mbi 30 vjetët e fundit është se çfarë mundësoi vaksina e coronavirusëve që u zhvillua kaq shpejt, thotë Dr. Frederik Martinon në Institutin Nacional – Francë. Prof. Thiebaut, në shëndetin publik francez thotë se: ideja që qëndron mbas përzierjes të vaksinave është që ju në thelb jeni duke prezantuar një antigjen(pjesën njohëse të një patogjeni) tek sistemi imun, në një rrugë të ndryshme, e cila e ndihmon sistemin imun, për të marrë një pasqyrë më të mirë të antigjenit dhe për të përshtatur përgjigjen e tij.

A mund të na ndihmojë përzierja e vaksinave të mënjanojmë imunitetin kundrejt një vaksine? Përzierja e dozave mund të ndihmojë të mënjanojmë imunitetin kundrejt një vaksine. Meqenëse disa vaksina përdorin në organizëm, virus të modifikuar, është e mundur për sistemin imun që të atakojë dhe vetë vaksinën. Përzierja e platformës për booster redukton rrezikun e zhvillimit të imunitetit kundrejt një vaksine me vektor viral. Moment mjaft i rëndësishëm, ky, kur përdorim vaksina me vektor si në rastin e COVID-19. Kur bëhet fjalë për vaksinat e COVID-19, produkte si Sputnik-Rusia, Johnson & Johnson, CanSino Biologics dhe AstraZeneca, përdorin një adenovirus, që ai zakonisht shkakton ftohjen-i modifikuar për të shfaqur proteinën e spike të coronavirusëve dhe që sistemi imun aktivizohet kundrejt tij. Ai është “deficient në replikim”, kështu që ai nuk mund të kopjojë veten në trupin e njeriut sapo injektohet që të na shkaktojë neve të ftohtit, shpjegon Pia Dosenovic, Imunologe, Prof.ass në Inst. Karolinska-Suedi, por është e mundur për sistemin imun që të zhvillojë një përgjigje kundrejt platformës së adenovirusit. Kjo nuk është e rrezikshme, por mundet që të bllokohet efekti i vaksinës. Për ta kapërcyer këtë mundësi, Prof Dosenovic thotë se Sputnik V përdor adenovirusë të ndryshëm në secilin seri dhe AstraZeneca përdor një adenovirus nga shimpazetë që sistemi ynë kurrë nuk e ka takuar.Prof. Dosenovic thotë gjithashtu se marrja e vaksinës së tretë – e cila është e mundur nëse vaksina azhornohet për të goditur variantet-me vaksinë me vektor viral, nuk do të jetë optimale. Nga kjo pikëpamje , duhet të ndryshohet platforma me mARM ose një vaksinë e cila ka në bazë proteinën si NOVAVAX. Ky nuk është një mendim krejt i ri. Ne kemi dekada eksperiencë në punët preklinike dhe klinike. Sidomos në HIV.

Duke përdorur këto qasje, thotë dr. Pierre Meulien. Është më efektiv vaksinimi me një lloj vaksine apo miksimi i tyre?

Përzierja e vaksinave mund të zhvillojë një përgjigje të fuqishme / që zgjat më shumë se një vaksinë e vetme. Kur bëhet fjalë për vaksnat virale me vektor, një qasje me doza të përziera, jo vetëm që mund të ndalojë sistemin imunitar nga frenimi i një vaksine, por, gjithashtu, të japë mbrojtje më të fortë dhe më të gjatë. Nëse ju fusni në organizëm një vektor, vektor, vektor, ose një vektor, vektor, proteinë, atëherë do të prisja një përgjigje imune më të fortë të antitrupave(ndaj antigenit të koduar), në qasjen e dyte, thotë Propf. Desonovic. Por për ta ditur këtë duhet të bëni eksperiment. Përsëri, kjo është sepse ne dëshirojmë të trajnojmë sistemin imun për të goditur virusin që shkakton sëmundje, se sa atë që është në vaksinë. Nëse ju përzieni tipa të ndryshme vaksinash. Ne mund të imagjinojmë që ju do të rrisni përgjigjen imune kundrejt antigenit të zakonshëm, i cili është antigeni i interesit dhe jo kundër vektorit në vetvete, shton Dr. Martinon. Dhe ka një precedent. Vaksina e Ebolës, e zhvilluar nga Johnson & Johnson, është një shembull e një qasjeje të dozave të përziera, që janë të zgjedhura specifikisht , pasi përgjigjja imune duhet të jetë e gjatë. Inokulimi i parë përdor të njëjtin adenovirus si tek rasti i vaksinës anticoronavirus dhe doza e dytë përdor një vektor MVA, një version i modifikuar i një poxvirusi, një tip që është gjithashtu nën kërkim për vaksinat kundër COVIDIT të së ardhmes. Prof. Thiebaut e vlerësoi këtë vaksinë. Ai tha që ata kanë “një përgjigje të mirë” me këtë strategji dhe theksoi që boosti i ri do të shkaktojë një mbrojtje mjaft të gjatë se sa do të ndodhte ndryshe. Më së paku, gjysma e qelizave që prodhojnë antitrupa ka mundësi që mund të qëndrojnë së paku 5 vjet, shtoi ai. Siguria dhe efekti i përzierjes të vaksinave të coronavirusëve duhet të vlerësohen. Ndërsa ekspertët nuk e konsiderojnë qasjen e përzierjes së vaksinave së është e rrezikshme, ata thonë që në nuk kemi të dhëna të mjaftueshme përreth përzierjes së vaksinave të coronavirusëve dhe që siguria duhet të vlerësohet ashtu si në strategjinë e një vaksine të re. Në veçanti, përzierja e vaksinave me mARN, me vaksina me bazë adenovirusësh dhe e kundërta, nuk është bërë më parë, thotë Dr. Meulien, si shembulli i parë i teknologjisë së vaksinës mARN për përdorim njerëzor, që ishte për COVID-19. Eksperimente të tjera janë duke u kryer, për të testuar përzierjet e vaksinave të coronavirusëve. Një studim i parashikuar është eksperimenti në UK, ku një përzierje dozash, për të studiuar përgjigjen imune dhe çdo efekt anësorështë krijuar nga të kombinimi i 4 vaksimnave: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna dhe Novavax. Ato që unë shpresoj është që ne nuk do të përjashtojmë asnjë kombinim, thotë Profesor Matthe, Shefi i grupit kërkimor, për BBC, në termin e çështjeve kërkimore që ne duhet të përgjigjemi janë: tipat e përgjigjes imune që janë shkaktuar, gjatësia e përgjigjes dhe mandej pa tjetër siguria e profilit. Këto tri gjera unë i quaj thelbësore, thotë Dr. Muelin. Spanja është duke planifikuar eksperimente humane, të një doze të vaksinës së AstraZenecës, me një dozë të vaksinës së Pfizer/BioNTech.

Të tjerët mund të bëjnë përzierje të tjera. A mund të luftohen mutacionet e koronavirusit me përzierje të dozave të vaksinave?

Përzierja dhe përputhja(Miks dhe match) do na ndihmoje ne të luftojmë variantet. Për Dr Meulien, nxitja kryesore për përzierjen e vaksinave është tek potenciali që nxit një përgjigje imune të gjerë. Unë mendoj thotë Dr. Muelien që ky spektër i gjerë i përgjigjes imune, do të mbulojë dhe variantet që aktualisht po shfaqen kudo. Dr Martinon tha se vaksinat duhet të provohen për variantet e ndryshme që janë shfaqur në UK, Brazil, dhe ajo e fundit në Indi, mutant, i cili e ka bërë virusin më ngjitës dhe më të aftë për infektim. Gjeneracionet e tjera të vaksinave ndoshta do të jenë direkt për kundrejt variantëve të coronavirusëve. Me vaksina të ndryshme që do jenë target për mutantë të ndryshëm. Përzierja e vaksinave do t’iua bëjë qarkullimin varianteve më të vështirë dhe për ndonjë që mund të shfaqet. Ne mendojmë se çelësi i suksesit të luftimit të pandemisë, është vlerësimi real i kombinimeve të vaksinave. Është një lajm i mirë, në termin e fleksibilitetit që çdo qeveri duhet të jetë e aftë që të bëjnë atë që mund të marrin sa më shpejt që të jetë e mundur: rruga më e mirë për të luftuar këto variante është vaksinimi sa më shpejt që të mundet. Vaksinimi sa më shpejt që të jetë e mundur i një pjese të madhe të popullatës në botë, do t’i japi fund pandemisë. Cilat janë efeket anësore të vaksinave te zbuluara deri më tani? Në përgjithësi shenjat që vërehen, nga COVID-19 dhe mutantët e tij, janë thuajse të njëjta dhe sipas të dhënave shkencore janë: ethe, kollë, tharje fyti, dobësi e përgjithshme, dhëmbje trupi si dhe humbje e shijes dhe të nuhaturit. Ndërsa shënjat më të rënda janë: vështirësi në frymëmarrje, e cila vjen sipasojë e pneumonisë dhe syndrome së çrregullimeve akute respiratore si dhe nga complikacionet e ndryshme.

Të dhënat flasin që personat e prekur nga COVID-19 mund të rëndohen shpejt, sidomos në javën e dytë të sëmundjes. Nëse ju keni shenja të vështirësisë së frymëmarrjes, menjëherë duhet të kontaktoni më shërbimin mjekësor. Duhet të dini një gjë. Shërbimi mjekësor është institucioni i specializuar për evidentimin dhe luftimin e COVID19. Mos mendoni se ky infeksion do të shërohet me çarja, apo me fjalët e teoritë e konspirativistëve. Mos paraqitja sa më shpejt të jetë e mundur tek shërbimi shëndetësor, gjendja rëndohet dhe situata vështirësohet. Në shfaqjen e shenjave dhe rëndesën e tyre ndikojnë një sërë faktorësh. Më së pari kryerja e vaksinës. Nëse ke kryer vaksinën, shenjat e këtij infeksion në përgjithësi janë mjaft të lehta ose dhe mund të mos vërehen fare. Është kjo arsyeja që shërbimi shëndetësor dhe strukturat e tij, kudo që janë këmbëngulin që të gjithë njerëzit, sidomos ata me moshë më të vjetër(mbi 60 vjeç), ata me probleme të sistemit imun, të zëmrës, të diabetit, me hipertension, me sëmundje respiratorë kronike, gjendje të shtatzënisë, këta janë ata me risk më të lartë. Mos vaksinimi i këtyre rasteve, por edhe të tjerëve që nuk kanë këto probleme, krijon shansin e një patollogjie problematike. Është kjo arsyeja që tashmë OBSH thotë se sëmundja e COVID-19 është sëmundja e të pavaksinuarve. Ka dhe vaksina që japin shumë, shumë rrallë dhe fenomene të bllokimit të qarkullimit të gjakut në tru, si pasojë e formimit të trombëve. Këto janë AstraZeneca dhe Johnson & Johnson

Teoritë konspirative thonë se vaksinat do të kenë efekte negative afatgjata në organizmin e njeriut e madje do ketë edhe fatalitete. Cili është komenti juaj lidhur me këto teori?

Pavarësisht këtij fakti, për të pasur një pasqyrë më të saktë të masave që duhen marrë lidhur me këto raste të rralla postvaksinale, duhet të këshilloheni me strukturat e shërbimit shëndetësor. Po kështu edhe për rastet nëse keni fenomene të alergjisë. Ju duhet t’i tregoni mjekut kur bëni vaksinën se keni raste alergjie qoftë nga ushqimi, nga aspirina apo nga penicilina ose nga shkaqe të tjera. Ata do t’ju orientojnë saktësisht se çfarë duhet të bëni dhe çfarë nuk duhet të bëni. Nëpërmjet teorive konspirative, flitet për reaksione post vaksinale me afat të gjatë kohor. Jo miqtë e mi. Deri më tani, të gjithë prodhuesit e vaksinave si dhe eksperienca në vaksinimin qysh prej janarit të këtij viti ka treguar se nuk kemi të bëjmë me raste të kësaj natyre. Asnjë reaksion post vaksinal, nuk ka treguar shenja të një reaksioni post vaksinal me afat të gjatë kohor. Një fenomen që mjekësia e ka vërejtur dhe janë përgatitur për këto reaksione, është një infektim i lehtë i miokardit, i cili nuk përbën problem madhor shëndetësor, sipas raportimeve të prodhuesve të vaksinës Pfizer, tek e cila vërehet më tepër. Nëse vëreni këto raste, shqetësime në zëmër, menjëherë njoftoni shërbimin shëndetësor dhe me trajtime në protokollet e shërbimit, përcaktuara qartë nga ky shërbim, ajo nuk përbën asnjë shqetësim. Desha të theksoj se këto ditë ka qarkulluar ideja se virusi shkakton mpiksjen e gjakut dhe njerëzit e sëmurë nga kjo gjë nuk mundet as t’u merret dhe as t’u jepet gjak. Miq të mi, kjo është një injorancë e atyre që e thonë, pasi sipas të dhënave, deri më tani, me përjashtim të rasteve të rralla të trombeve në ato dy vaksina të përmendura më lartë, nuk ka asnjë formë tjetër të koagulimit të gjakut te njerëzit e vaksinuar.

A duhet t’u jepet zë teorive konspirative dhe personave jokompetentë?

Në këtë situatë, një “ndihmesë” negative, japin teoritë konspirative të hedhura në qarkullim nga njerëz që nuk kanë të bëjnë me këtë patologji. Nga njerëz jo kompetentë, apo nga specialistë të cilët janë jashtë struktura ve të këtij shërbimi për shkaqe të ndryshme. Është domosdoshmëri që, nëse nuk jeni në gjendje t’i kuptoni teoritë perverse që përhapin këta njerëz, minimumi të mos i vlerësoni ato. Në vendin tonë, është fatkeqësi, por këto teori i kanë marrë në dorë për t’i përhapur avokatët, të cilët mbrojnë njerëzit në gjyqe dhe u dëshirojnë më të keqen që të preken nga COVIDI-19. Këta njerëz, janë flamurtarë të shpifjeve dhe përhapjes së teorive të gënjeshtra, si për vaksinën, si për mos ekzistencën e virusit, si për reaksionet post vaksinale, si për efektet e vaksinave, apo për përbërjen e tyre. Kështu, avokatë si Zace Islami, Altin Goxhaj, etj, kanë marrë përsipër këtë detyrë jo humane, që nën petkun e shërbimit të njerëzve, fshihet dëshira për të shkaktuar panik dhe hutim në popullatë dhe largimin e tyre nga rruga drejt vaksinimit dhe kujdesit që duhet të tregohet për tu mbrojtur nga virusi. Miq të mi, virusi është real. Ai merr jetë njerëzish. Bazuar në këto që përmenda dhe të tjera që do thuhen herë mbas here në gazetë etj. vende, për këto probleme, miq të mi, për çdo paqartësi që keni, apo që dëgjoni, drejtohuni te njerëzit kompetentë, drejtohuni tek strukturat e shërbimit shëndetësor. Ato kanë kapacitetin, aftësinë, nivelin, përgjegjësinë që t’ju ndihmojnë dhe t’ju sqarojnë. Mos u gënjeni nga sharlatanët. VAKSINOHUNI, VAKSINOHUNI, VAKSINOHUNI. Kur mendoni se mund të shohim një dritë jeshile në fund të tunelit pas afro dy vitesh bashkëjetese me virusin e frikenë është shumë shpejt të bësh parashikime.