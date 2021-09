Aksident në Elbasan/ Makina përplasi biçikletën dhe u largua nga vendngjarja, policia në kërkim të shoferit

Një aksident është regjistruar sot në aksin Elbasan-Peqin, ku një 56-vjeçar ka mbetur i plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:05, në fshatin Murras.





Burime zyrtare nga policia bënë me dije se një mjet ende i paidentifikuar, ka aksidentuar shtetasin me inicialet V.H , 56 vjeç, banues në Cërrik, i cili po qarkullonte me biçikletë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për identifikimin e drejtuesit të mjetit dhe zbardhjen e shkakut të aksidentit.