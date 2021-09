Albin Kurti e ftoi për të shkuar në Kosovë, kryeministri Rama me axhendë të ngjeshur. Pas New York-ut, të hënën viziton Prishtinën

Pas vizitës zyrtare në SHBA, kryeministri Edi Rama do të shkojë në Kosovë ditën e hënë ku do të zhvillojë një takim me homologun Albin Kurti.





Sipas Euronews, kreu i qeverisë dhe një pjesë e kabinetit qeveritar do të udhëtojnë të hënën drejt Prishtinës në kuadër të një vizite njëditore.

Vizita e Ramës vjen pas ftesës që i bëri Kurti kur e uroi për zgjedhjen si kryeministër i Shqipërisë për herë të tretë.

“Duke ju uruar suksese gjatë mandatit tuaj qeverisës dhe me kënaqësinë që shkëlqesia juaj të vizitojë Kosovën në një kohë të përshtatshme për Ju, e të fillojmë përgatitjet për mbledhjen e përbashkët të të dy qeverive, pranoni përshëndetjet më të sinqerta dhe konsideratën më të lartë”, thuhej në letrën që Kurti i kishte shkruar Ramës.