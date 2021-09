Pamjet e fundit nga veriu i Kosovës, serbët vazhdojnë të bllokojnë rrugët me kamionë (Foto)

Rruga që çon në vendkalimet kufitare me Serbinë, Bërnjak dhe Jarinë, vazhdojnë të mbahen të bllokuara tash e pesë ditë nga serbët lokalë. Ata janë duke protestuar kundër vendimit të Qeverisë së Kosovës për masën e reciprocitet për targat e automjeteve të Serbisë, që ka filluar të aplikohet nga dita e hënë.





Serbët kanë bllokuar rrugët me kamionë e vetura, duke pamundësuar lëvizjen e lirë në këtë anë, teksa përskaj rrugës kanë ngritur edhe tenda.Përveç bllokadës së rrugës, situata deri tani është e qetë dhe nuk është raportuar për ndonjë incident.

Pak metra larg pikës doganore janë duke qëndruar edhe Njësia Speciale e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme ka vlerësuar se situata është e qetë deri tani, teksa u ka bërë thirrje serbëve të mos bllokojnë rrugët.

Po ashtu, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka ritheksuar se vendimi për reciprocitet me targa është i drejtë dhe se nuk i bën dëm askujt. Siç ka deklaruar Kuri, Njësia Speciale po qëndron në veri për t’i mbrojtur policët kufitar dhe vendkalimet kufitare.

“Njësia Speciale ndodhet atje për t’i mbrojtur policët kufitarë dhe pikat kufitare, unë vazhdimisht u bëjë thirrje qytetarëve serbë që nuk kanë nevojë t’i bllokojnë rrugët, meqenëse po e pengojnë lirinë e lëvizjes dhe lirinë e vetvetes.

“Nuk e kuptoj atë inat përplot vrer të presidentit të Serbisë, ai e ka ditur shumë mirë që më datën 15 shtator skadon afati i marrëveshjes të cilën e ka pranuar vetë Serbia dhe do të dëshiroja të mos kemi tabela provuese as ne as Serbia, por për shkak se ata po insistojnë te ato tabela, do të na duhet t’i kemi edhe ne”, kishte deklaruar Kurti.

Lidhur me situatën e krijuar në veri ka reaguar edhe politikania serbe dhe ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, tash kryetare e Lëvizjes Evropiane të Serbëve nga Kosova, Rada Trajkoviç.

Trajkoviq në një intervistë për Telegrafin ka thënë se momentali i krizës me reciprocitetin e targave është i papërshtatshëm.

“Me gjithë vullnetin e mirë të Policisë së Kosovës dhe serbëve në Kosovë, një situatë kaq të ndjeshme kurrë nuk mund ta kontrolloni plotësisht. Ekziston një rrezik serioz që ndonjë reagim i papritur t’i çojë protestat në një drejtim të padëshirueshëm. Sa më gjatë të qëndrojnë në barrikada, aq më e madhe është mundësia e konfliktit dhe radikalizimit. Ndërsa tani shohim se forcat serbe i janë afruar vijës administrative të Kosovës”, tha ajo.

Ndryshe, Qeveria e Kosovës, ditën e hënë ka vendosur për aplikimin e masës së reciprocitetit për Serbinë, dhe se veturave që hyjnë nga ky shtet të iu vendosën targa të përkohshme.