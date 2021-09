Sa njerëz ke shkelur për të arritur këtu? Alketa Vejsiu: As kam shkelur dhe as…

Alketa Vejsiu u përgjigjet të gjitha pyetjeve që i adresohen në Instagramin e saj nga ndjekësit.





Së fundmi, një ndjekës i ka drejtuar pyetjen: Sa njerëz ke shkelur me këmbë, për të arritur këtu ku je?

“Ua çfarë pyetje e tmerrshme. As nuk kam shkelur dhe as kam bërë kompromise ndonjëherë. Jam mbështetur te talenti, te përsosja e aftësive, te pasurimi me dije, te konkurrenca me veten dhe te puna!”,është përgjigjur Alketa, e cila siç duket është habitur nga kjo pyetje tendencioze.