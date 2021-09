Zbulimi tronditës i shkencëtarëve mbi origjinën e koronavirusit, cili është elementi më shqetësues i rezultateve

Shkencëtarët kanë identifikuar në Laos tre viruse te lakuriqët e natës që tregojnë, më shumë se çdo virus tjetër i njohur, ngjashmëritë më të mëdha me koronavirusin. Studiuesit thonë se pjesë të kodit gjenetik të këtyre viruseve tregojnë se virusi që shkaktoi COVID-19 është me origjinë natyrore dhe se zbulimi i tyre ngre frikën se ka disa koronaviruse që mund të infektojnë njerëzit.





Gjetje “mbresëlënëse, por edhe të frikshme”

David Robertson, një virolog në Universitetin e Glasgow, i quajti gjetjet e reja “mbresëlënëse dhe mjaft të frikshme”. Elementi më shqetësues i rezultateve, të cilat, megjithatë, ende nuk janë sjellë në komunitetin shkencor është fakti se viruset e reja përmbajnë fusha lidhëse të receptorit që janë pothuajse identike me ato të SARS -CoV-2.

Për ta zbuluar këtë, Marc Eloua, një virolog në Institutin Pasteur në Paris dhe kolegët në Francë e Laos mblodhën pështymë, jashtëqitje dhe mostra të urinës nga 645 lakuriqë në shpella në veri të Laosit.

Në tre prej lakuriqëve ata gjetën viruse që secila janë mbi 95% identike me SARS-CoV-2: Ata i quajtën ato BANAL-52 , BANAL-103 dhe BANAL-236. Duke shpjeguar rëndësinë e zbulimit, Edward Holmes, një virolog në Universitetin e Sidneit, thotë se koronaviruset e Laosit konfirmojnë se këto pjesë të SARS-CoV-2 ekzistojnë në natyrë.

“Tani jam më i bindur se kurrë se SARS-CoV-2 është me origjinë natyrore”, pajtohet Linfa Wang, një virologe në Shkollën Mjekësore në Singapor. Së bashku me grupet e lidhura me SARS-CoV-2 të zbuluara në Tajlandë, Kamboxhia dhe Wuhan në Kinën jugore, studimi tregoi se Azia Juglindore është një “pikë e nxehtë” e diversitetit për viruset e lidhura me koronavirusin që shkaktuan virusin.

Hulumtimet në Laos mund të hedhin më shumë dritë mbi burimin e pandemisë, por ka akoma pika të errëta. Për shembull, viruset e gjetura nuk përfshijnë atë strukturë në proteinën që mendohet se lehtëson hyrjen e koronavirusit në trupin e njeriut.

“Udhëtimi” në Wuhan është një mister

Studimi gjithashtu nuk tregon si u arrit në shpërthimin e rasteve të COVID-19 në Kinë, ose nëse virusi arriti te njerëzit përmes një kafshe tjetër bartëse. Përgjigjet për këto mund të vijnë nga më shumë mostra të lakuriqëve të natës dhe kafshëve të tjera të egra në Azinë Juglindore, kërkime që tashmë janë duke u zhvilluar nga shumë ekipe shkencore.

Në një studim tjetër që është duke u botuar paraprakisht, shkencëtarët morën mostra të 13,000 lakuriqëve të natës midis 2016 dhe 2021 nga e gjithë Kina. Sidoqoftë, ata nuk identifikuan lidhje me SARS-CoV-2 dhe arritën në përfundimin se këto viruse janë jashtëzakonisht të rrallë te lakuriqët në Kinë, diçka me të cilën studiuesit e tjerë nuk pajtohen.