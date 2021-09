Zgjedhjet parlamentare në Gjermani, gazetari: Në sondazhe prijnë social-demokratët. Cilado parti fituese do të jetë në interes për Shqipërinë

Këtë të diel në Gjermani janë duke u zhvilluar zgjedhjet parlamentare. Votimi është hapur në orën 08:00, sipas asaj lokale dhe pritët të përfundojë në orën 18:00. Gazetari Auron Dodi, në një lidhje direkte për “News 24”, tregoi situatën e deritanishme. Sipas tij, në sondazhe prijnë social demokratët, e kryesuar nga Olaf Scholz.





Ndërsa gara është ngushtësisht me pasardhësin e Angela Merkel, Armin Laschet. Dodi tha ndër të tjera, se cilado forcë politike të shpallet fituese, të gjitha do të jenë në interes të Shqipërisë, pasi sipas tij, politika e jashtme e Gjermanisë është pro zgjerimit të Bashkimit Evropian, që e sheh vendin tonë në përbërje të saj.

“Zgjedhjet përcaktojnë drejtimin politik të qeverisë. Rezultati pritet të jetë i ngushtë. Kancelarja Merkel nuk kandidon më. Ajo tha dje që nuk është e parëndësishme. Në sondazhe prijnë social demokratët. Ata marrin 25 26 % të gjelbërit janë të tretët. Kandidati i social demokratëve u shpreh optimist për partinë e tij. Sot në orën 18:00 do të shihet se sa do të jetë rezultati. Asnjëherë zgjedhjet s’kanë qenë kaq të hapura. Sondazhet më të fundit thonë se ka një shumicë edhe për vazhdimin e koalicionit.

Konservatorët, po e morën mandatin, bashkë me të gjelbërit, arrijnë në 53 %. Janë të gjitha parti pro Evropiane. Të gjitha partitë janë për zgjerimin e BE me vendet ballkanike. Politikën e jashtme gjermane e përcaktojnë interesat gjeopolitike të Gjermanisë”, Auron Dodi.