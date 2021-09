Zgjedhjet parlamentare në Gjermani/ Partia e Merkelit humbet shumë vota, ja rezultati deri më tani

Kur procesi i votimit ka përfunduar, në Gjermani, janë exit-pollet e para që tregojnë rezultatin.





Deri më tani, sipas projektimeve të fundit rezulton se të majtët e qendrës kanë fituar më së shumti vota në krahasim me zgjedhjet e kaluara, ndërsa konservatorët kanë humbur së tepërmi.

Pra, sipas rezultateve paraprake, SPD kryeson me 25.55 të votave, ndjekur nga CDU me 24.5% dhe të gjelbërit me 13.8%.

Partia e së djathtës ekstreme, AfD, ka 10.9% sipas rezultateve.

Rezultatet përfundimtare pritet të dalin afër mesnatës.