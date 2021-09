Messi-Neymar-Mbappe/ Guardiola i frikësuar për sfidën me PSG: Nuk di si t’i ndaloj, janë aq të mirë

Manchester City dhe Paris Saint-Germain do të përballen ditën e nesërme për ndeshjen e 2-të të Ligës së Kampionëve. Kjo do të jetë edhe përballja e parë mes Lionel Messit dhe ish-tranjerit të Barcelonës Pep Guardiola i cili duhet të gjejë një mënyrë se si të kufizojë super treshen me Neymar dhe Mbappe.





Të tre prej tyre mund të mos kenë gjetur akoma kiminë e nevojshme dhe marrëdhëniet mes dy të fundit janë “ftohur” javët e fundit, sipas raporteve franceze, por Pep ende e konsideron të pamundur që ai do të jetë në gjendje t’i ndalojë ato.

“Unë nuk di si t’i ndaloj ato. Me një cilësi kaq të lartë, nuk di çfarë të bëj, sinqerisht. Ata janë aq të mirë. Ata të gjithë kanë një tepricë kaq të madhe të talentit së bashku, është e vështirë ta kontrollosh atë. Ne e dimë saktësisht se sa e vështirë është të luash kundër tyre. Por në të njëjtën kohë ne po përpiqemi të shkojmë përsëri për fitore, duke e ditur sa të mirë janë ata individualisht dhe kolektivisht. Parisit i duhet kohë si të gjitha skuadrat, por në nivelin më të lartë zakonisht nuk na jepet. Cilësia sigurisht që ekziston. Messi flet për veten e tij. Nuk keni nevojë ta përshkruani atë. Ajo që ai ka arritur është më se unike”, – deklaroi ai në mënyrë karakteristike në konferencën për shtyp në funksion të ndeshjes për grupin e parë.