Dështon mbledhja e Komisionit të Shëndetësisë, Vokshi: Mazhoranca po tenton të minojë fjalën e lirë të opozitës

Albana Vokshi, kryetarja e Komisionit të Shëndetësisë në Kuvendin e Shqipërisë, ka treguar arsyet që dërguan në dështimin e mbledhjes së programuar për ditën e sotme.





Ajo tha se opozita ka kërkuar që mbledhja të zhvillohet me prani fizike, ndërsa mazhoranca nga krahu tjetër, ka kërkuar që mbledhja të zhvillohet ‘online’. Nëpërmjet kësaj rruge, Vokshi thotë se mazhoranca po tenton të minojë fjalën e lirë të opozitës.

Ajo shtoi ndër të tjera, se kërkojnë masa që mbledhjet e ardhshme të zhvillohen në ambiente fizike, e jo online, duke qenë se sipas deputetes anëtarë të kabinetit qeverisës marrin pjesë në ceremoni me shumë të ftuar.

“Sot është shkelur në mënyre flagrante rregullorja e Kuvendit, kushtetuta. Sot iu hoq e drejta e fjalës opozitës brenda komisionit parlamentar. Ju nuk u lejuat të ndiqnit mbledhjen e komisionit për shëndetësinë. Unë dje kam njoftuar që mbledhja të zhvillohet me praninë fizike të deputetëve. Jo vetëm që nuk u mor asnjë masë për këtë, por jemi bllokuar nga stafi i kuvendit. Ka qenë sekretari i Kuvendit që na ndaloi. Unë kërkoj të merren masa urgjente për këdo që ka tentuar të minojë oporitarizmin. A e dini që urdhëruan ndërprerjen e transmetimit live në RTSH Kuvend. A thua që RTSH nuk është një transmetues publik. Më tej na fshinë në rrjetet sociale dhe në çdo web apo portal të Kuvendit, sikur ne nuk ishim aty. Ata kanë frikë nga fjala e lirë. Janë mësuar me kukulla me fasadë. Ky kryeministër që mashtron dhe i shtrin dorën opozitës, por kjo mazhorancë ka dy standarde, njëra është që opozita të mos duket në publik e të ketë të drejtë fjale. Tregova ceremonitë gala ku kanë qenë dhjetëra të ftuar. Këtu keni një mbledhje qeverie.

Pse Edi Rama mund ta mbledhë qeverinë me ministrat e tij dhe ne nuk mbledhim anëtarët e komisionit. Pra një standard për mazhorancën që lejohen të zhvillojnë këto aktivitete, ndërsa opozitës s’i lejohet. Ku janë protokollet e sigurisë? Ajo që ka ndodhur është që kjo qeveri dhe Edi Rama kanë frikë nga opozita. Lirinë Edi Ramës nuk ia falim, do të jemi në komision. Do të kërkojmë që nesër mbledhjen me prani fizike në komision dhe administrata e Kuvendit është e detyruar të sigurojë këtë me protokollet e nevojshme”, tha Vokshi.